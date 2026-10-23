Punëtori i huaj në Mal të Zi duhet të çregjistrohet nga sigurimi shëndetësor i vendit të tij, përndryshe e paguan vetë mjekimin
Fondi i Sigurimit Shëndetësor sqaroi se punëtori i huaj nuk mund të jetë njëkohësisht i siguruar në Mal të Zi dhe në shtetin e tij. Rasti i një punëtori sezonal nga Maqedonia e Veriut, i cili pagoi disa qindra euro për një ndërhyrje në spitalin e Tivarit, e nxori në pah procedurën që shumë të huaj nuk e njohin.
Një punëtor sezonal nga Maqedonia e Veriut, i punësuar rregullisht te një punëdhënës në Tivar, u detyrua të paguajë vetë disa qindra euro për një ndërhyrje të vogël kirurgjikale në spitalin e këtij qyteti, ndonëse punëdhënësi i paguante të gjitha taksat dhe kontributet, siç njofton Vijesti. Punëtori thotë se nuk e dinte që duhej të çregjistrohej më parë nga sigurimi shëndetësor i Maqedonisë së Veriut, ku figuron si i papunë në zyrën e punësimit, sepse një procedurë e tillë, sipas tij, nuk ekzistonte më parë.
Fondi i Sigurimit Shëndetësor i sqaroi Vijesti-t se, sipas nenit 6 të Ligjit për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, statusin e të siguruarit e kanë shtetasit malazezë me vendbanim në Mal të Zi dhe të huajt me qëndrim të përhershëm ose të përkohshëm të miratuar, të regjistruar si të punësuar, ndërmarrës, të papunë në evidencën e Zavodit, pensionistë apo përfitues të mbrojtjes sociale. I njëjti ligj përcakton se një person nuk mund të jetë njëkohësisht i siguruar në një shtet tjetër, përveç nëse një marrëveshje ndërkombëtare për sigurimet shoqërore parashikon ndryshe.
Që nga viti 2022, përmes programit “Evropa sad”, kontributi për sigurimin shëndetësor është hequr dhe nuk e paguajnë as punëtorët vendas e as ata të huaj. Prandaj, siç thekson Fondi, punëtori i huaj sezonal mbrojtjen shëndetësore në Mal të Zi nuk e fiton mbi bazën e kontributeve të paguara, por mbi bazën e regjistrimit si punëtor nga punëdhënësi në Administratën Tatimore dhe në institucionet e tjera kompetente, së bashku me vërtetimin se nuk ka sigurim shëndetësor në shtetin e tij ose se është çregjistruar prej tij. Kërkesa paraqitet në degën e Fondit sipas vendit të qëndrimit të përkohshëm ose të përhershëm.
Fondi sqaron gjithashtu se kjo procedurë nuk vlen për të huajt me status azilanti ose me mbrojtje subsidiare, as për ata me mbrojtje të përkohshme, si personat e ikur nga Ukraina për shkak të luftës: këto kategori statusin e të siguruarit e fitojnë mbi një bazë tjetër ligjore, pa pasur nevojë të çregjistrohen nga shteti i tyre, ndërsa mbrojtja e përkohshme jepet për një vit dhe mund të zgjatet sipas nevojës.
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