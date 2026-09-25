Bora e parë zbardh veriun e Malit të Zi — Kollashini 1600 i mbuluar që në fillim të vjeshtës
Edhe pse vjeshta sapo ka mbërritur, bora e parë ka zbardhur pistat dhe peizazhet malore përreth qendrës së skive "Kollashin 1600", në pjesët më të larta të Bjellasices.
Edhe pse vjeshta sapo ka mbërritur, bora e parë ka zbardhur pistat dhe peizazhet malore përreth qendrës së skive “Kollashin 1600” në veriun e Malit të Zi.
Pamjet e kamerave në skijare tregojnë se shtresa e borës u formua në pjesët më të larta të Bjellasices. Mjegulla dhe moti i vrenjtur kanë ulur shikueshmërinë në zonën malore.
Sipas parashikimit meteorologjik për ditën e sotme, pritet mot i paqëndrueshëm dhe më i freskët, me reshje të rastësishme shiu, rrebeshe dhe bubullima.
Shoferëve u rekomandohet kujdes i shtuar në drejtim të automjetit, për shkak të rrugëve të lagështa dhe të rrëshqitshme.
Burimi: CdM https://www.cdm.me/drustvo/snijeg-zabijelio-kolasin-1600-na-pocetku-jeseni/
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