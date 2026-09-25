Monstat: Ekonomia e Malit të Zi u rrit me 3,3% në vitin 2025 — PBB-ja arriti 8,27 miliardë euro
Bruto produkti vendas i Malit të Zi u rrit me 3,3% vitin e kaluar, duke arritur në 8,27 miliardë euro, njoftoi Zyra e Statistikave të Malit të Zi, Monstat.
Ekonomia e Malit të Zi regjistroi rritje reale prej 3,3 për qind vitin e kaluar, sipas të dhënave të publikuara nga Zyra e Statistikave (Monstat). Bruto produkti vendas (PBB) në vitin 2025 arriti vlerën prej 8,27 miliardë euro, krahasuar me 7,65 miliardë euro në vitin 2024.
PBB-ja për frymë vitin e kaluar ishte 13,27 mijë euro, nga 12,26 mijë euro që ishte një vit më parë, tregojnë të dhënat e Monstat-it.
Bruto të ardhurat kombëtare (BND) arritën 8,33 miliardë euro, ose 100,7 për qind të PBB-së, duke u rritur nominalisht me 9,3 për qind krahasuar me vitin 2024.
Bilanci i të ardhurave primare nga bota e jashtme ishte pozitiv në vlerën 61,5 milionë euro, ose 82,9 milionë euro më shumë se në periudhën krahasuese. Të ardhurat nga investimet direkte, ato të portofolit dhe të tjera arritën 151,5 milionë euro, 51,4 për qind më shumë se në vitin 2024.
Rrogat e të punësuarve nga jashtë arritën 378 milionë euro, 0,3 për qind më pak se në vitin 2024, ndërsa BND-ja për frymë ishte 13,37 mijë euro.
Burimi: RTCG https://rtcg.me/vijesti/ekonomija/886256/monstat-bdp-u-prosloj-godini-rastao-33.html
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