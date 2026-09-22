Bordi i Transparencës publikon çmimet e reja, nafta 213 lekë/litri dhe benzina 193 lekë/litri
Bordi i Transparencës ka njoftuar këtë të martë çmimet e reja të karburanteve në vend, të miratuara në mbledhjen e datës 22 Shtator 2026.
Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë i naftës është përcaktuar jo më shumë se 213 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 201 lekë/litër.
Po ashtu, çmimi i shitjes me pakicë i benzinës është caktuar jo më shumë se 193 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 181 lekë/litër.
Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi sot datë 22 ora 12.00 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.
Bordi ka tërhequr vëmendjen e të gjithë operatorëve të shitjes me shumicë dhe pakicë për zbatimin e këtij vendimi.
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