☀️
Tiranë 26°C · Kthjellët 22 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▲1.49%
DOW 52,049 ▲0.71%
NASDAQ 27,122 ▲2.26%
NAFTA 90.93 ▼1.56%
ARI 4,354 ▼0.68%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $86,035 ▲ +1.42% ETH $2,744 ▲ +0.39% XRP $1.5387 ▲ +4.19% SOL $117.2800 ▲ +1.04%
S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 90.93 ▼1.56 % ARI 4,354 ▼0.68 % S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 90.93 ▼1.56 % ARI 4,354 ▼0.68 %
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
22 Sht 2026
Breaking
Skandali i listës së votuesve në Serbi: 42 komuna kanë më shumë votues se banorë — rekordin e mban Mali Zvorniku Torta Caprese al limone — torta italiane me bajame dhe limon, pa miell Liga e Kombeve/ Kosova pret Irlandën, caktohen gjyqtarët që do vendosin drejtësi në Prishtinë! Operacioni i SPAK, arrestohen dy ekspertë të kriminalistikës në Policinë e Shtetit Bordi i Transparencës publikon çmimet e reja, nafta 213 lekë/litri dhe benzina 193 lekë/litri
Menu
Kronika

Aksion në Fier, Policia Rrugore në ‘gjueti’ të shoferëve problematikë! Monitoron me dronë dhe radarë parakali

· 2 min lexim
Policia Rrugore në

Policia Rrugore në qarkun Fier ka shtuar kontrollet në akset rrugore më të ngarkuara, me fokus evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve që kryejnë parakalime të gabuara dhe të rrezikshme.

Sipas Policisë së Shtetit, akset rrugore të qarkut po monitorohen në mënyrë të vazhdueshme me mjete inteligjente, dronë dhe radarë, për evidentimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit.

Në fokus janë veçanërisht parakalimet e gabuara, të cilat mund të shkaktojnë aksidente me pasoja të rënda.

“Policia Rrugore e qarkut Fier ka shtuar kontrollet në akset rrugore më të ngarkuara, me qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që kryejnë parakalime të gabuara, duke u bërë burim aksidenti, në disa raste me pasoja të rënda për drejtuesit e mjeteve dhe përdoruesit e tjerë të rrugës.

Akset rrugore të qarkut Fier janë nën monitorim të vazhdueshëm me mjete inteligjente, dronë dhe radarë, të cilët mundësojnë evidentimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, kryesisht të parakalimeve të gabuara dhe të rrezikshme.

Mos kryeni parakalime kur nuk keni fushëpamje të plotë, në kthesa, në kryqëzime apo në segmente ku parakalimi është i ndaluar.

Policia e Shtetit apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve: Respektoni rregullat e qarkullimit rrugor, tregoni kujdes maksimal gjatë drejtimit të mjetit dhe mos kryeni manovra të rrezikshme që mund të vënë në rrezik jetën tuaj dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës“, thuhet në njoftimin e policisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu