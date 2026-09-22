Operacioni i SPAK, arrestohen dy ekspertë të kriminalistikës në Policinë e Shtetit
Fatjon Kalluci, shef në Laboratorin Shkencor të Policisë, është arrestuar në kuadër të operacionit të SPAK, të zhvilluar mëngjesin e së martës.
Në pranga ka rënë edhe Embro Sulejmani, pronar i një biznesi në Durrës.
Ndërkohë, kontrollet e autoriteteve vijojnë në zonën e Shkozetit në Durrës, si pjesë e të njëjtit operacion.
Ndërkohë, me kërkesë të SPAK dhe me vendim të GJKKO-së, është ekzekutuar masa e sigurisë “arrest në shtëpi”, si edhe pezullimi nga ushtrimi i detyrës, për shefen e Shërbimit Informativ të Shtetit, Vlora Hyseni.
Hetimet vijojnë, ndërsa pritet të bëhen të ditura edhe detaje të tjera në lidhje me masat e sigurisë dhe personat e përfshirë.
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