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NBA

Kevin Durant kundërshton kufizimin e minutave nga Rockets: ‘Jam më i mirë në fushë’

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Kevin Durant e ka shprehur qartë mospajtimin me idenë që Houston Rockets t’i ulin minutat e tij ndeshje pas ndeshjeje, duke thënë se ai është më efektiv kur është në parket dhe se skuadra përfiton nga prezenca e tij. Durant u shpreh se të reduktosh minutat vetëm me arsyetimin ‘sepse është më i vjetër’ ose ‘ka luajtur shumë’ nuk i shërben qëllimit, pasi ai stërvitet për të qëndruar gjatë në fushë dhe është i gatshëm të luajë sa të kërkojë loja.

Sipas Bleacher Report, Durant luajti 78 ndeshje sezonin e kaluar dhe regjistroi 2,840 minuta gjatë sezonit të rregullt — shifra më e lartë e tij që nga sezoni 2013-14. Në plej-of ai mori pjesë vetëm në një ndeshje të serisë së raundit të parë kundër Los Angeles Lakers për shkak të një dëmtimi në kyç, dhe Houston u eliminuan në gjashtë ndeshje. Gjatë sezonit të rregullt ai mesatarisht luajti 36.4 minuta për ndeshje, pozicion që e renditte të tretin në NBA pas Tyrese Maxey (38.0) dhe Amen Thompson (37.4).

Shohim shqetësim për ngarkesë te titullarët në të kaluarën — për shembull Jabari Smith Jr. ishte edhe ai në mesin e 10 më të ngarkuarve me 35.1 minuta për ndeshje — por për këtë sezon Houston duket se do të ketë më shumë thellësi në stol. Me rikthimin e Fred VanVleet pas një dëmtimi të ACL-së dhe të Steven Adams pas një problemi në kyç, si dhe me përforcimet si Marcus Smart dhe Bogdan Bogdanovic dhe qëndrimin e Tari Eason, pritshmëria është që përgjegjësia të shpërndahet më drejt, duke lejuar menaxhim më të kujdesshëm të minutave të yjeve.

Durant thotë se është i përgatitur të mbajë ngarkesë të madhe nëse do të nevojitej, por me thellësinë që pritet në roster skuadra duhet të ketë mundësi ta menaxhojë kohën e tij në fushë më mirë, vërejnë analistët dhe komentatorët. Bleacher Report thekson se kjo kombinim i rikthimeve dhe përforcimeve mund t’u japë Rockets mjetet për të balancuar nevojën për rezultat me kujdesin për shëndetin e lojtarëve.

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