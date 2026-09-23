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Teater

«Inter Alia» me Rosamund Pike ngrihet në Broadway: drama e dyshes së «Prima Facie» hapet më 1 dhjetor në Music Box Theatre

Fituesja e çmimit Olivier bën debutimin e saj në Broadway si gjyqtarja Jessica Parks; preview-t nisin më 10 nëntor

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Foto: Simon Dawson / No 10 Downing Street (CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Broadway mirëpret këtë vjeshtë një nga transferimet më të pritura të vitit: «Inter Alia», drama e re e dramaturges Suzie Miller, e cila pas triumfit në National Theatre të Londrës dhe një transferimi të shitur plotësisht në West End, ngjitet në skenën e Music Box Theatre në Nju Jork. Preview-t nisin më 10 nëntor, ndërsa hapja zyrtare është më 1 dhjetor 2026.

Në rolin kryesor është Rosamund Pike (fituesja e Golden Globe, Emmy dhe çmimit Olivier), e cila bën debutimin e saj në Broadway si Jessica Parks — një gjyqtare e vendosur e Gjykatës Mbretërore të Londrës (London Crown Court), e shkathët, e përkushtuar dhe e vendosur të ndryshojë një sistem që ajo e di se nuk është gjithmonë i drejtë. Por karriera e saj ekziston «inter alia» («mes të tjerash»), ndërsa balancon mëmësinë, miqësinë dhe nocionin e pakapshëm të «t’i kesh të gjitha». Kur një ngjarje e paimagjinueshme trondit jetën e saj të rregulluar me përpikmëri, a mund ta mbajë familjen të bashkuar — apo gjithçka do të shkërmoqet?

Krahas Pike-s në skenë do të jenë bashkëaktorët e saj nga produksioni i West End-it: Jamie Glover (si Michael Wheatley) dhe Cormac McAlinden (si Harry Wheatley), të cilët gjithashtu bëjnë debutimin e tyre në Broadway. Regjinë e mban Justin Martin, fitues i çmimit BAFTA — duoja krijuese që qëndron pas hitit botëror «Prima Facie», i cili nga West End-i kaloi në Broadway dhe u transmetua në mbarë botën përmes National Theatre Live.

«Inter Alia» pati premierën në National Theatre të Londrës në vitin 2025, ku u shndërrua në një hit të arkave dhe u pasua nga një transferim i shitur plotësisht në West End në fillim të këtij viti. Deri më sot, rreth 600.000 njerëz në mbarë botën e kanë parë produksionin — në skenë, në kinema përmes National Theatre Live, ose në platformën National Theatre at Home. Vetë Pike fitoi këtë vit çmimin Olivier dhe Çmimin e Kritikëve të Teatrit për Aktoren Më të Mirë për rolin e Jessica Parks.

Tabela ndriçuese (marquee) e produksionit është vendosur tashmë në fasadën e Music Box Theatre, duke shënuar hyrjen zyrtare të «Inter Alia»-s në peizazhin e Broadway-t të këtij sezoni vjeshtor.

Burimi: BroadwayWorld

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