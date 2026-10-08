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08 Tet 2026
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Politika

Braçe e pranon në “NOW”: Mu tha nominalisht në mbledhje grupi, po nuk e votove largohu

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Deputeti i PS-së, Erion Braçe, ka folur në “NOW” me Erla Mëhillin, në intervistimin e Eksiola Shehut, gazetare e Euronews Albania, lidhur me debatin për Reformën Territoriale dhe votimin e saj.

Braçe pranoi se në mbledhjen e grupit parlamentar i është thënë nominalisht se, nëse nuk e voton Reformën Territoriale, do të largohet nga grupi i PS-së.

Braçe: “Kështu, sikur u tha sot dhe ishte nominale dhe m’u adresua nominalisht. Unë s’jam i listës së mbyllur, do e kisha moralin ta lija. Sa kohë janë ato 25 mijë vota, natyrisht, u takon atyre ta thonë. Unë nuk iki nga PS. Si mundet të pranoj që ca njerëz që më gjetën, do ikësh nga PS-ja? Po përfshirë të gjithë.”

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