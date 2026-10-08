SHBA – Trump: Kush përdor termin ”inteligjencë artificiale” është armik
UASHINGTON, 8 tetor /ATSH-DPA/ – Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se kushdo që përdor termin “inteligjencë artificiale” (IA) është “armik”, duke përsëritur thirrjen e tij që teknologjia të quhet “superinteligjencë”.
Trump e bëri sot deklaratën përmes platformës së tij Truth Social.
Sipas presidentit amerikan, termi “superinteligjencë” është më i pranueshëm dhe, sipas tij, më i saktë.
Presidenti Trump ka këmbëngulur prej kohësh për ndryshimin e terminologjisë, duke argumentuar se fjala “artificiale” mund ta bëjë teknologjinë të duket si diçka “e rreme” ose joautentike.
Ideja duket se po gjen mbështetje edhe te disa prej kompanive të teknologjisë.
Miliarderi Elon Musk ka njoftuar tashmë planet për ndryshimin e emrit të kompanisë së tij të IA nga “SpaceXAI” në “SpaceXSI”, në përputhje me termin “superinteligjencë”.
Edhe zotimi për sigurinë e nënshkruar në Shtëpinë e Bardhë në fund të shtatorit nga kompanitë kryesore të IA-së përdori termin “superinteligjencë”.
Kjo tregon se termi po përdoret gjithnjë e më shumë në diskutimet politike dhe teknologjike rreth zhvillimit të sistemeve shumë të avancuara.
Megjithatë, kompanitë kryesore të sektorit, përfshirë “OpenAI” dhe “Anthropic”, vazhdojnë të përdorin gjerësisht termin tradicional “inteligjencë artificiale”.
Ai mbetet termi standard ndërkombëtar për teknologjitë që kryejnë detyra të lidhura me inteligjencën njerëzore.
Në mënyrë ironike, edhe vetë platforma Truth Social e Trumpit vazhdon të shfaqë një funksion kërkimi të quajtur “Truth Search AI”, duke përdorur pikërisht termin që presidenti po kritikon.
Kjo e bën deklaratën e tij edhe më të debatueshme dhe nxjerr në pah se ndryshimi i terminologjisë nuk është adoptuar ende në mënyrë të njëtrajtshme nga industria. /Ad.Ab./ a.jor.
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