Brad Marchand do të mungojë në fillim të sezonit të Panthers pas një operacioni veror
Brad Marchand do të mungojë në fillimin e sezonit të Florida Panthers pas një ndërhyrjeje kirurgjikale gjatë periudhës së pushimeve, për shkak të një dëmtimi që klubi nuk e ka sqaruar plotësisht. Në ditën e parë të stërvitjes, menaxheri i përgjithshëm Bill Zito deklaroi se Marchand pritet të rikthehet “herët në sezon” dhe se klubi nuk ka shqetësime të mëdha për gjendjen e tij.
Sipas nhl, Marchand njoftoi në një video të publikuar më 15 gusht se i ishte nënshtruar operacionit dhe për këtë nuk mundi të merrte pjesë në Zee’s Final Shift, një ndeshje bamirëse në nder të ish-shokut të tij të skuadrës Zdeno Chara, e zhvilluar më 21 gusht në Trencin të Sllovakisë. Ai tha se kishte tentuar ta zgjidhte problemin pa ndërhyrje kirurgjikale, por në fund u desh të operohej dhe kjo e bëri të pamundur pjesëmarrjen në ngjarje.
Sezoni i fundit i tij u shkurtua për shkak të një dëmtimi në pjesën e poshtme të trupit: 38-vjeçari shënoi 54 pikë (27 gola, 27 asistime) në 52 ndeshje, me ndeshjen e fundit të luajtur më 6 mars. Para pauzës për Lojërat Olimpike të dimrit, ai mungoi në 10 nga 15 ndeshjet e fundit të Floridës; në Olimpike luajti në katër nga gjashtë ndeshjet e Kanadasë dhe shënoi një asist, përfshirë finalen humbëse 2-1 pas shtesës kundër SHBA-së. Pas rikthimit nga Olimpiket luajti gjashtë ndeshje të para me dy gola dhe dy asistime, përpara se të mbyllej për sezonin me 19 ndeshje të mbetura.
Marchand ka kaluar më parë operacione: riparim të hernisë sportive pas sezonit 2023–24 dhe ndërhyrje në ije pas sezonit 2021–22. Ai u transferua te Panthers më 7 mars 2025 dhe po hyn në sezonin e tij të dytë të plotë me ekipin. Më 1 korrik 2025 nënshkroi një kontratë gjashtëvjeçare prej 31.5 milionë dollarësh. Në karrierën e tij në rregullore ka 1,034 pikë (451 gola, 583 asistime) në 1,152 ndeshje, dhe 158 pikë (66 gola, 92 asistime) në 180 ndeshje playoff.
Sipas nhl, Florida Panthers do të hapin sezonin e rregullt më 29 shtator kundër Carolina Hurricanes.
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