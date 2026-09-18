Brandon Weems emërohet drejtor i përgjithshëm i Cleveland Cavaliers, ish‑shok klase i LeBron James
Brandon Weems është emëruar drejtor i përgjithshëm i Cleveland Cavaliers, duke u vendosur nën drejtimin e presidentit të skuadrës, Koby Altman. Pozicioni ishte vakant pas largimit të Mike Gansey drejt Philadelphia 76ers, ndërsa Weems vjen në postin kryesor pas periudheje si zv/drejtor i përgjithshëm që nga shkurt 2022.
Sipas Bleacher Report, Weems ka qenë pjesë e organizatës së Cleveland për rreth një dekadë, me përvojë në skautim dhe përgjegjësi të tjera të personelit para se të ngjitej në rolin e zv/drejtorit. Agjenti i LeBron James, Rich Paul, e ka përshkruar Weems si “në thelb vëllai i LeBronit” dhe ka vënë në dukje se prania e tij mund të ketë qenë faktor kyç në përpjekjet e klubeve për të tërhequr yllin.
Weems luajti me LeBron James në nivelin e shkollës së mesme dhe më pas vazhdoi karrierën universitare te Walsh University. Para se të bashkohej me zyrën e përparme në NBA, ai pati eksperiencë edhe si pjesë e stafit të stërvitjes në Oakland University, Drexel dhe Kentucky.
Gjatë periudhës kur Weems shërbeu si zv/drejtor i përgjithshëm, Cleveland arriti të kualifikohej në play‑off për katër vite radhazi, duke arritur sezonin e fundit deri në Finalet e Konferencës së Lindjes, ku u eliminuan nga New York Knicks. Me lojtarë si Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley dhe Jarrett Allen, organizata mbetet një pretendent i fortë, dhe tani detyra e Weems do të jetë të ndihmojë në përmirësimin e grupit për t’u përgatitur për sfidat e ardhshme. Sipas Bleacher Report, emërimi i tij shihet si një hap i rëndësishëm për stabilitetin dhe drejtimin e zyrës së përparme.
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