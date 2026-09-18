Saddiq Bey nënshkruan zgjatje trevjeçare prej 55.5 milionë dollarësh me New Orleans Pelicans
New Orleans Pelicans dhe Saddiq Bey ranë dakord për një zgjatje trevjeçare të kontratës, plotësisht të garantuar, me vlerë 55.5 milionë dollarë. Marrëveshja përfshin një klauzolë të shkëmbimit dhe e lidh lojtarin me ekipin deri në sezonin 2029‑30.
Sipas Bleacher Report, Bey pati një sezon të shkëlqyer me Pelicans, me mesatare karriere 17.7 pikë, 5.6 topa nga tabela dhe 2.5 asistime për ndeshje, duke shënuar 45.1% nga fusha dhe 36.7% nga trepikëshi. Ai ishte zgjedhja e 19‑të në draftin e 2020 dhe u përfshi në All‑Rookie First Team me Detroit Pistons; më pas u transferua te Atlanta Hawks në sezonin 2022‑23 dhe humbi sezonin 2024‑25 për shkak të një dëmtimi të ACL‑së, para se t’u bashkohej Pelicans për sezonin 2025‑26.
Klubi vlerësoi rikthimin dhe progresin e tij, dhe me vetëm 27 vjeç Bey pritet të forcojë rolin e tij në formacion. Nëse vazhdon përmirësimi i paraqitjeve, New Orleans mund të pretendojë për përparim në Konferencën Perëndimore dhe të synojë një vend në play‑off, siç raporton Bleacher Report.
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