Britania akuzon formalisht dy 24-vjeçarë për incidentin në bazën RAF Fairford, nga ku SHBA godiste Iranin
Prokuroria britanike ngriti të martën akuza sipas Aktit të Sigurisë Kombëtare ndaj Mohmed Abdulkarim dhe Nouman Essghir, pas hetimit antiterror për incidentin e shtatorit në bazën ajrore RAF Fairford.
Prokurorët britanikë akuzuan formalisht të martën dy burra për vepra penale sipas Aktit të Sigurisë Kombëtare, pas incidentit të shtatorit në bazën ajrore RAF Fairford — bazën nga e cila Shtetet e Bashkuara kryenin goditje ndaj Iranit, siç njofton Reuters.
Të akuzuarit janë Mohmed Abdulkarim, 24 vjeç, dhe Nouman Essghir, 24 vjeç, të dy të akuzuar sipas Aktit të Sigurisë Kombëtare të vitit 2023, raporton The Sun. Abdulkarim, nga Westminster në Londër, akuzohet për ndihmë ndaj një shërbimi të huaj inteligjence, me pretendimin se sjellja e tij kishte gjasa të ndihmonte materialisht një shërbim të tillë në veprimtari të lidhura me Britaninë, ndërsa Essghir, gjithashtu nga Londra, akuzohet për hyrje në një vend të ndaluar për një qëllim të dëmshëm për Britaninë.
“Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës ka vendosur të ndjekë penalisht dy individë për vepra sipas Aktit të Sigurisë Kombëtare, pas një hetimi të Policisë Kundërterrorizëm për një incident të profilit të lartë në RAF Fairford”, tha Frank Ferguson, kryeprokurori i Kurorës për Krimin e Posaçëm dhe Kundërterrorizmin. Ai shtoi se prokuroria do të vazhdojë të punojë ngushtë me partnerët, ndërsa hetimi kompleks vazhdon. Seanca e parë dëgjimore për të akuzuarit mbahet sot në Gjykatën e Magjistratëve në Westminster.
Incidenti i shtatorit në Gloucestershire ka qenë prej javësh në qendër të tensioneve mes Londrës dhe Teheranit. Policia britanike kundërterrorizëm ka deklaruar më herët se e konsideron “shumë të mundshme” përfshirjen shtetërore iraniane në aktivitetin pranë bazës dhe se vendi me të cilin lidhet hetimi është Irani, ndërsa në kuadër të hetimit janë arrestuar gjithsej shtatë burra.
RAF Fairford është një nga bazat kyçe britanike që përdoret nga forcat ajrore amerikane për bombarduesit e rëndë, dhe incidenti pranë saj e kishte detyruar më herët Uashingtonin të tërhiqte bombarduesit B-1 nga baza. Akuzat e sotme janë hapi i parë formal gjyqësor në këtë çështje dhe shënojnë kalimin e hetimit nga faza e arrestimeve në atë të ndjekjes penale.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.