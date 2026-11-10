BT shtyn nisjen e partneritetit me Starlink derisa të qetësohet “zhurma” për Ukrainën
Drejtorja ekzekutive Allison Kirkby thotë se shërbimi është gati, por kompania britanike do të presë derisa të bjerë vëmendja negative pas ndërprerjeve të shërbimit satelitor në Ukrainë.
BT nuk do ta nisë partneritetin e saj me Starlink-un e Elon Musk-ut derisa të qetësohet “zhurma” rreth ndërprerjeve të fundit në sistemin e komunikimeve satelitore në Ukrainë, siç njofton Reuters, duke iu referuar një interviste të Financial Times me drejtoreshën ekzekutive të BT-së, Allison Kirkby, të publikuar të martën.
Kirkby tha se shërbimi është “gati për t’u nisur”, por BT është e kujdesshme për mënyrën se si mund të shihet Starlink “për momentin, duke pasur parasysh çfarë ndodhi në Ukrainë”. “Ne do ta nisim atë në mënyrë proaktive vetëm kur të ndiejmë se zhurma ka rënë pak për Elon Musk-un dhe Starlink-un si pasojë e çështjes së Ukrainës”, tha ajo.
BT e njoftoi partneritetin vitin e kaluar, me shërbimet që fillimisht parashikoheshin të ishin në dispozicion deri në fund të vitit 2026; Kirkby shtoi se BT do ta nisë internetin satelitor me Starlink “në muajt e ardhshëm”.
Roli i Starlink-ut në luftën në Ukrainë u vu nën shqyrtim muajin e kaluar, pasi kufizimet e shpejtësisë penguan përpjekjet për të interceptuar dronët rusë dhe detyruan anulimin e disa operacioneve; Ukraina e përdor Starlink-un për komunikimet në fushëbetejë dhe për operacionet me dronë. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha muajin e kaluar se shefi ekzekutiv i SpaceX-it, Elon Musk, e kishte rikthyer aksesin e Ukrainës në Starlink; Musk e kishte akuzuar ushtrinë ukrainase se kishte shkelur kushtet e kompanisë. As Musk dhe as qeveria e SHBA-së nuk kanë pranuar përgjegjësi për kufizimin e Starlink-ut apo Starshield-it në Ukrainë.
As BT dhe as Starlink nuk iu përgjigjën kërkesave të Reuters për koment jashtë orarit të rregullt të punës.
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