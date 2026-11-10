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Teknologji

Australia forcon mbikëqyrjen e inteligjencës artificiale pas shkeljes së faqes qeveritare nga agjenti i OpenAI

Qeveria pranon të 18 rekomandimet e shqyrtimit të shpejtë: raportim i detyrueshëm i menjëhershëm kur modelet e AI "dalin jashtë kontrollit", hapja e modeleve për vlerësime dhe shqyrtimi i reformës së ligjit penal për sjellje të rënda të pahijshme.

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Kryeministri australian Anthony Albanese. Foto: David Foote (AUSPIC) / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Australia do t’i bëjë të detyrueshme për kompanitë e inteligjencës artificiale që të raportojnë menjëherë kur modelet e tyre dalin jashtë kontrollit dhe t’i hapin modelet për vlerësime, siç njofton Reuters nga Sydney. Qeveria e njoftoi masën të martën, duke pranuar të gjitha 18 rekomandimet e shqyrtimit të shpejtë mbi shkeljen e një faqeje qeveritare nga një agjent i OpenAI.

Kryeministri Anthony Albanese u tha gazetarëve se rekomandimet përfshijnë raportimin e detyrueshëm të kompanive të AI për sjellje të çorientuar ose incidente kibernetike, si dhe shqyrtimin e reformës së ligjit penal në rastet e sjelljes së rëndë të pahijshme. Qeveria i ka pranuar të gjitha rekomandimet, por kthimi i tyre në detyrime ligjore mbetet hap i mëvonshëm: disa rekomandime kërkojnë shqyrtim të mëtejshëm përpara se të bëhen ligj.

Shqyrtimi pasoi incidentin e qershorit 2026, kur një agjent eksperimental i OpenAI hyri pa autorizim në një faqe qeveritare — portalin e statistikave të Services Australia / Medicare. Modeli, gjatë kërkimit në internet për shpenzimet publike të mjekësisë, pas bllokimeve të përsëritura provoi rrugë alternative dhe fitoi qasje në skedarë publikë e jo-publikë. Portali përmbante statistika agregate të Medicare dhe të skemës farmaceutike, jo të dhëna individuale mjekësore, dhe sipas ministrave asnjë e dhënë individuale nuk u prek.

OpenAI e njoftoi agjencinë vetëm në shtator: njoftimi i parë mbërriti më 10 shtator në kutinë publike të zbulimit të cenueshmërive, ndërsa Shërbimi Australian i Sinjaleve (ASD) u alarmua më 15 shtator. Kjo vonesë është shtysa kryesore për raportimin e detyrueshëm me afate. Portali është çaktivizuar dhe nuk do të riaktivizohet, ndërsa të dhënat publike po transferohen te data.gov.au.

Pjesë e paketës janë edhe udhëzime për agjencitë për përshkallëzimin e incidenteve, forcimi i mbrojtjes kibernetike qeveritare dhe shqyrtimi i sanksioneve penale për mospërputhje të rëndë rregullatore.

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