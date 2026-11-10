James Gunn dhe Peter Safran largohen nga drejtimi i DC Studios, Jeremy Latcham merr detyrën më 1 dhjetor
Pas katër vitesh në krye të DC Studios, James Gunn dhe Peter Safran do të largohen nga postet e bashkëdrejtorëve ekzekutivë. Skydance ka emëruar ish-drejtuesin e Marvel Studios, Jeremy Latcham, president dhe drejtor kreativ, ndërsa dyshja do të kthehet në punën krijuese me kohë të plotë.
Universi kinematografik i DC-së po ndryshon drejtim. James Gunn dhe Peter Safran do të largohen nga postet e bashkëdrejtorëve ekzekutivë të DC Studios, katër vjet pasi morën detyrën për të rindërtuar markën e superheronjve, siç njofton USA Today, duke iu referuar raportimeve të The Hollywood Reporter dhe Variety të hënën, më 9 nëntor. Në vend të tyre, Skydance ka emëruar Jeremy Latcham, ish-drejtues i Marvel Studios, president dhe drejtor kreativ të studios.
Kalimi i detyrës bëhet më 1 dhjetor. Latcham do të mbikëqyrë filmin, televizionin dhe animacionin dhe do të raportojë te Dana Goldberg dhe Josh Greenstein, bashkëkryetarët e Skydance Motion Picture Group. Drejtori ekzekutiv i Skydance, David Ellison, dhe bashkëdrejtori Ynon Kreiz deklaruan se Gunn dhe Safran ‘nisën një epokë të re për DC Studios’ dhe e udhëhoqën studion në një periudhë transformimi të vërtetë, duke rivendosur themelet e markës.
Sipas burimeve të cituara nga The Hollywood Reporter në raportimin e ri për prapaskenat e vendimit, dyshja ndihej e sigurt nën regjimin e ri të Skydance, por më 6 nëntor Ellison dhe Kreiz shkuan në zyrat e tyre në kompleksin e Warner Bros. në Burbank dhe u komunikuan se, pavarësisht garancive të mëparshme se do të ishin pjesë e studios së re, planet kishin ndryshuar. Ndryshimi vjen vetëm pak javë pas mbylljes, më 6 tetor, të bashkimit të Warner Bros. me Paramount Skydance.
Gunn e konfirmoi lajmin më 9 nëntor me një deklaratë në Threads, ku e quajti punën ‘një ëndërr e bërë realitet’, por edhe ‘të lodhshme, për të mos thënë më shumë’, duke shtuar se nuk i pëlqen natyra korporative e detyrës. ‘Do të më mungojnë njerëzit rreth meje dhe do të më mungojë të jem bashkëkujdestar i këtyre personazheve të mëdhenj, por jam edhe tepër i lehtësuar dhe i entuziazmuar që po kthehem në kinemanë e pastër’, shkroi ai.
Dyshja mori drejtimin në vitin 2022 dhe e rilansoi universin e DC-së në vitin 2024 me serialin e animuar ‘Creature Commandos’ dhe filmin ‘Superman’ të vitit 2025, i cili arkëtoi mbi 600 milionë dollarë në gjithë botën; pas tij, ‘Supergirl’ zhgënjeu në box office, ndërsa ‘Clayface’ ka kaluar 100 milionë dollarë me një buxhet të raportuar prej 44 milionë dollarësh. Gunn dhe Safran nuk largohen plotësisht nga DC: ata mbeten producentë të ‘Man of Tomorrow’, vazhdimi i ‘Superman’-it që Gunn po regjinon për premierë më 9 korrik 2027, dhe të ‘The Batman Part II’, ndërsa Gunn po shkruan edhe një projekt tjetër për studion.
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