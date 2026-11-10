Shefat e gjigantëve evropianë të çipave: Evropa mund të konkurrojë në robotikë dhe inteligjencë artificiale fizike
Drejtuesit e Infineon, STMicroelectronics dhe NXP thonë se forcat tradicionale të Evropës në automjete dhe industri i japin kontinentit avantazh ndërsa inteligjenca artificiale del nga qendrat e të dhënave drejt robotëve dhe makinerive.
Drejtuesit e prodhuesve më të mëdhenj evropianë të çipave, Infineon, STMicroelectronics dhe NXP, deklaruan të hënën, në një tubim të industrisë në Mynih të Gjermanisë, se rajoni është i pozicionuar mirë për të konkurruar me Shtetet e Bashkuara dhe Azinë në robotikë dhe në atë që njihet si «inteligjenca artificiale fizike», duke u mbështetur në forcat e tij tradicionale në teknologjinë automobilistike dhe industriale, siç njofton Reuters.
Ndërsa inteligjenca artificiale del nga qendrat e të dhënave dhe hyn në robotë, automjete dhe makineri industriale, pritet të rritet kërkesa për çipa dhe sisteme që mund të veprojnë në mënyrë të sigurt dhe të besueshme në botën reale. Tri kompanitë janë furnizues të mëdhenj të çipave të fuqisë, sensorëve dhe mikrokontrolluesve që përdoren në makina të tilla, duke konkurruar me rivalë amerikanë, përfshirë Texas Instruments dhe onsemi.
«Për mua, inteligjenca artificiale industriale ose inteligjenca artificiale fizike është, para së gjithash, një fitore e domosdoshme për Evropën», tha drejtori i përgjithshëm i Infineon, Jochen Hanebeck. «Ka kaq shumë tema ku ndiejmë se jemi të dytët pas rajoneve të tjera», shtoi ai.
Drejtori i përgjithshëm i STMicroelectronics, Jean-Marc Chery, tha se inteligjenca artificiale fizike do të kërkojë bashkëpunim të ngushtë mes prodhuesve të çipave dhe klientëve, përfshirë trajnimin e robotëve në mjedise të simuluara me inteligjencë artificiale para se t’i vënë në punë. Vetë ST ka rënë dakord të fusë robotë humanoidë nga kompania italiane Oversonic në fabrikat e saj, me të parin tashmë të instaluar në një fabrikë gjysmëpërçuesish në Maltë. Megjithatë, shumica e projekteve të tilla mbeten në fazë të hershme, me provat në fabrika shumë më të zakonshme sesa përdorimi i gjerë.
Drejtori i përgjithshëm i NXP, Rafael Sotomayor, tha se forcat historike të Evropës i japin asaj avantazh në zhvillimin e sistemeve të sigurta dhe të besueshme që kërkohen ndërsa inteligjenca artificiale kalon nga dhënia e rekomandimeve në ndërmarrjen e veprimeve fizike, ku gabimet mund të kenë pasoja të pakthyeshme. «Nuk ka kthim pas për një kockë të thyer nëse merr një vendim të gabuar», tha ai.
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