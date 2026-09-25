BUDAPEST – Pistorius takohet me homologun hungarez, në fokus bashkëpunimi në mbrojtje
BERLIN, 25 shtator /ATSH-DPA/- Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius do të zhvillojë sor në Hungari bisedime për bashkëpunimin ushtarak mes dy vendeve.
Sipas Ministrisë gjermane të Mbrojtjes, Pistorius do të takohet me homologun e tij të ri hungarez, Romulusz Ruszin-Szendi.
Pas takimit, të dy ministrat pritet të bëjnë një deklaratë publike.
Gjermania dhe Hungaria kanë tashmë disa programe bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes.
Bisedimet zhvillohen në një kohë kur Hungaria po modernizon forcat e saj të armatosura, ndër të tjera edhe me sisteme dhe pajisje ushtarake të prodhuara në Gjermani.
Sipas burimeve, gjatë qeverisjes së mëparshme të Viktor Orban, i cili ka mbajtur qëndrime miqësore ndaj Moskës, bashkëpunimi i Hungarisë me vendet evropiane dhe NATO-n ishte shpesh i vështirë.
Me qeverinë e re, bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes mund të zgjerohet. /
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