Bujqit e Ohrit druhen nga përmbytjet e vjeshtës: kanalet e pambajtura dhe shtretërit e papastruar të lumenjve
Me ardhjen e reshjeve të vjeshtës, frika po rritet mes bujqve vendas në rajonin e Ohrit.
Rrjeti i pambajtur i kanaleve dhe shtretërit e papastruar të lumenjve, çdo vit, përbëjnë rrezik të drejtpërdrejtë për përmbytjen e arave dhe shkatërrimin e prodhimit bujqësor, raporton 24 Vesti.
Sapo bien shirat e para të dendura të vjeshtës, uji del nga shtretërit e bllokuar dhe përmbyt tokat bujqësore, duke dëmtuar të mbjellat — një skenar që, sipas bujqve, përsëritet vit pas viti.
Bujqit kërkojnë ndërhyrje në kohë nga institucionet: pastrimin e shtretërve të lumenjve dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanaleve, para se reshjet e vjeshtës të shkaktojnë dëme të pariparueshme në prodhim.
Burimi: 24 Vesti
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