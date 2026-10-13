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Bota

BULLGARI – 11 të zhdukur pas sulmeve ndaj dy anijeve në Detin e Zi

· 2 min lexim
sulmeve ndaj dy anijeve

SOFJE, 13 tetor /ATSH-AFP-BTA/- Sulmet ndaj dy anijeve pranë brigjeve të Bullgarisë kanë shkaktuar zhdukjen e 11 personave në njërën prej tyre, konfirmuan autoritetet rajonale të Dobriçit, në lindje të vendit, bazuar në informacionet paraprake.

“Pesë persona janë shpëtuar, ndërsa 11 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Këto janë të dhëna paraprake. Deti është shumë i trazuar”, deklaroi zëdhënësja e administratës rajonale të Dobriçit.

Operacionet e kërkim-shpëtimit zhvillohen në kushte të vështira për shkak të gjendjes së trazuar të detit.

Deri në momentin e raportimit, autoritetet nuk kanë dhënë detaje të mëtejshme mbi identitetin e personave të zhdukur apo rrethanat e plota të sulmeve ndaj dy anijeve.

Kryeministri bullgar Rumen Radev i cilësoi ato si absolutisht të papranueshme.

Pas incidenteve, është mbledhur me urgjencë Këshilli i Sigurisë pranë Këshillit të Ministrave.

Sipas Radevit, një anije rreth 18 milje detare në lindje të qytetit të Bjalas u godit nga tre dronë ajrorë, ndërsa një tjetër, rreth 17 milje detare në lindje të Krapetsit, u godit dhe u fundos.

Për këtë incident të dytë, autoritetet raportuan se një pjesëtar i ekuipazhit u shpëtua.

Anija ”Chelsea 3”, me flamur maltez, e regjistruar në Odesa dhe në pronësi ukrainase, ishte mjeti që kërkoi ndihmë në orën 01:30 të së martës, sipas deklaratës së kryeministrit.

Qendra e Koordinimit të Shpëtimit Detar në Varna reagoi menjëherë, ndërsa ekipet e Policisë Kufitare shpëtuan 15 pjesëtarët e ekuipazhit, shtatë shtetas ukrainas dhe tetë azerë. /Ad.Ab./ a.jor.

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