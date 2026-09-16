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Receta gatimi

Caldo verde — supa portugeze me lakër jeshile, patate dhe salcice chouriço

Një nga shtatë mrekullitë e gastronomisë portugeze: supë kremoze patatesh me lakër jeshile të prerë hollë dhe feta salcice chouriço — e thjeshtë, ngrohëse dhe e plotë.

· 2 min lexim

Caldo verde (portugalisht “supë e gjelbër”) është supa më e famshme e Portugalisë, me origjinë nga provinca Minho në veri të vendit. Në vitin 2011 u shpall një nga Shtatë Mrekullitë e Gastronomisë së Portugalisë. Është supë e thjeshtë dhe e lehtë: hahet në fillim të vaktit ose si darkë e vonë, dhe shërbehet tradicionalisht në tasa balte me bukë misri (broa).

PËRBËRËSIT (për 4 persona)

  • 500 g patate, të qëruara dhe të prera në kubikë
  • 200 g lakër jeshile (couve galega) ose kale, e prerë në fije shumë të holla
  • 1 qepë e madhe, e grirë hollë
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 1 salcice chouriço (rreth 150 g), e lënë e plotë
  • 1 litër ujë ose lëng mishi
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Në një tenxhere të madhe, nxehni 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe skuqni qepën e grirë derisa të zbutet, rreth 3–4 minuta. Shtoni hudhrën dhe skuqeni edhe një minutë.
  2. Shtoni patatet e prera në kubikë, salcicen chouriço të plotë dhe ujin (ose lëngun e mishit). Silleni në vlim, ulni zjarrin dhe ziejeni me zjarr të ulët derisa patatet të zbuten plotësisht, rreth 20–25 minuta.
  3. Hiqni salcicen nga tenxherja dhe pritini në feta të holla.
  4. Grijeni supën me një mikser dore (ose në blender) derisa të bëhet kremoze dhe e lëmuar.
  5. Shtoni lakrën jeshile të prerë në fije të holla, ziejeni edhe 3–4 minuta derisa lakra të zbutet por të ruajë ngjyrën e gjelbër. Rregullojeni kripën dhe piperin.
  6. Shërbejeni në tasa të nxehtë me feta chouriço sipër dhe një lugë vaj ulliri. Shoqërojeni me bukë misri.

Kohët dhe porcionet: Përgatitja: 15 minuta. Gatimi: 35 minuta. Porcione: 4.

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