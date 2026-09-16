Caldo verde — supa portugeze me lakër jeshile, patate dhe salcice chouriço
Një nga shtatë mrekullitë e gastronomisë portugeze: supë kremoze patatesh me lakër jeshile të prerë hollë dhe feta salcice chouriço — e thjeshtë, ngrohëse dhe e plotë.
Caldo verde (portugalisht “supë e gjelbër”) është supa më e famshme e Portugalisë, me origjinë nga provinca Minho në veri të vendit. Në vitin 2011 u shpall një nga Shtatë Mrekullitë e Gastronomisë së Portugalisë. Është supë e thjeshtë dhe e lehtë: hahet në fillim të vaktit ose si darkë e vonë, dhe shërbehet tradicionalisht në tasa balte me bukë misri (broa).
PËRBËRËSIT (për 4 persona)
- 500 g patate, të qëruara dhe të prera në kubikë
- 200 g lakër jeshile (couve galega) ose kale, e prerë në fije shumë të holla
- 1 qepë e madhe, e grirë hollë
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 1 salcice chouriço (rreth 150 g), e lënë e plotë
- 1 litër ujë ose lëng mishi
- 4 lugë gjelle vaj ulliri
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
HAPAT E PËRGATITJES
- Në një tenxhere të madhe, nxehni 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe skuqni qepën e grirë derisa të zbutet, rreth 3–4 minuta. Shtoni hudhrën dhe skuqeni edhe një minutë.
- Shtoni patatet e prera në kubikë, salcicen chouriço të plotë dhe ujin (ose lëngun e mishit). Silleni në vlim, ulni zjarrin dhe ziejeni me zjarr të ulët derisa patatet të zbuten plotësisht, rreth 20–25 minuta.
- Hiqni salcicen nga tenxherja dhe pritini në feta të holla.
- Grijeni supën me një mikser dore (ose në blender) derisa të bëhet kremoze dhe e lëmuar.
- Shtoni lakrën jeshile të prerë në fije të holla, ziejeni edhe 3–4 minuta derisa lakra të zbutet por të ruajë ngjyrën e gjelbër. Rregullojeni kripën dhe piperin.
- Shërbejeni në tasa të nxehtë me feta chouriço sipër dhe një lugë vaj ulliri. Shoqërojeni me bukë misri.
Kohët dhe porcionet: Përgatitja: 15 minuta. Gatimi: 35 minuta. Porcione: 4.
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