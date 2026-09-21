Ceca mori 75.000 euro për koncertin në Kollashin: Festivali “Kolašin ECHO” i kushtoi komunës 381.000 euro
Sipas dokumenteve që Komuna e Kollashinit i dorëzoi gazetës "Vijesti", 177.500 euro shkuan vetëm për honoraret e yjeve rajonale të muzikës; komuna thotë se investimi u kthye në ekonominë lokale.
Festivali “Kolašin ECHO” i ka kushtuar Komunës së Kollashinit gjithsej 381.000 euro, duke u bërë manifestimi më i shtrenjtë i vitit në këtë qytet malor — më shumë se të gjitha manifestimet e tjera së bashku. Kjo del nga dokumentet që Komuna e Kollashinit i dorëzoi gazetës malazeze “Vijesti”.
Vetëm 177.500 euro shkuan për honoraret e yjeve rajonale të muzikës. Më së shumti mori Svetlana Ceca Ražnatović — 75.000 euro neto për koncertin dyorësh të 15 gushtit në sheshin e qytetit. Kontrata u nënshkrua më 29 korrik me firmën beogradase “Kamarad produkcija MD”, ndërsa pagesa u krye në dy këste nga 37.500 euro.
Pas saj, honoraret më të larta i morën: Lexington bend 25.000 euro, Magla bend dhe S.A.R.S. nga 15.000 euro secili, Džejla Ramović 13.500, Mirza Selimović 12.000, Sanja Vučić 9.000, Boban Rajović 8.000 dhe Katarina Grujić 5.000 euro. Komuna pagoi edhe 31.323 euro detyrime tatimore për interpretuesit kryesorë dhe 23.000 euro për para-interpretuesit.
Shpenzimet e tjera teknike përfshijnë: skena dhe prodhimi teknik 48.763 euro, të drejtat autoriale (PAM CG) 25.300 euro, sigurimi i vendit të festivalit 20.073 euro, tualete mobile 8.766 euro, akomodimi dhe ushqimi 6.799 euro, efektet skenike 4.990 euro dhe shërbimet e emergjencës 3.340 euro. Për shërbime mediatike dhe promovim u shpenzuan 31.145 euro.
Drejtoresha e Organizatës Turistike, Zorica Milašinović, thotë se në fundjavën e pjesës përmbyllëse “No Control” nuk kishte vende të lira në akomodimin privat. Sekretari Vuk Vuković premton se komuna do të paraqesë të dhëna konkrete për përfitimin ekonomik që festivali solli në qytet.
Burimi: Vijesti
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