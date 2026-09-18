Rruga e gjatë e Elias Achouri nga Réunion te San Diego FC
Elias Achouri ka bërë një udhëtim të pazakontë: lindur në ishullin e largët të Réunion në Oqeanin Indian dhe rritur në Vénissieux, pranë Lyonit, ai ka shkuar nga Europa veriore drejt bregdetit të Kalifornisë, duke ndryshuar klube dhe vende përgjatë karrierës së tij. Achouri flet disa gjuhë — portugalisht, spanjisht, frëngjisht dhe anglisht — dhe thotë se mësimi i shpejtë i gjuhëve erdhi nga përvoja e qëndrave të ndryshme ku ka luajtur; anglishten filloi ta përmirësonte kryesisht gjatë kohës së tij në Danimarkë.
Siç raporton mlssoccer, ai nisi lëvizjet e mëdha si futbollist kur, pas një bllokimi në karrierë te AS Saint-Étienne, u transferua si adoleshent në Portugali për t’iu bashkuar Vitória Guimarães. Periudha e tij atje dhe më pas te Estoril, si dhe huazimi te Trofense, tërhoqën vëmendjen e përfaqësimeve kombëtare dhe skautëve të huaj. Më pas ai shkoi te Viborg në Danimarkë dhe, pas vetëm një sezoni, u ble nga FC Copenhagen për një shumë rekord; atje dha kontribut të rëndësishëm ofensiv gjatë tre viteve me klubin, duke luajtur kryesisht si krah i majtë i kthyer brenda dhe duke qenë pjesë e suksesit të skuadrës në kampionat dhe kupë.
San Diego FC ftoi Achourin si lojtar kryesor me besimin se ai do të sjellë ndikim të menjëhershëm në sulm. Ai ka përfituar nga lidhjet me delegacionin danez në klub, përfshirë Anders Dreyer dhe Jeppe Tverskov, dhe ka krijuar menjëherë kombinime të rrezikshme me Dreyerin, duke shënuar golat e tij të parë në MLS. Trajneri Mikey Varas ka vlerësuar presingun e tij, intensitetin dhe aftësinë 1v1, ndërsa klubi pret që me kohë dhe më shumë punë së bashku ai të ngjitet në nivele më të larta.
Sipas mlssoccer, San Diego FC e afron këtë periudhë me një ndjesi urgjence: pas tre humbjesh radhazi dhe me 30 pikë në 25 ndeshje (8 fitore, 11 humbje, 6 barazime) skuadra është vetëm pak mbi vijën e play-off-it në Konferencën Perëndimore. Përballja e ardhshme me Inter Miami është një test i madh për rikthimin në formë dhe për të dëshmuar ndikimin që Achouri mund të ketë në pjesën tjetër të sezonit.
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