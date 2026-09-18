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Ëmbëlsira

Galaktoboureko greke — ëmbëlsira klasike me krem qumështi dhe petë të holla

Ëmbëlsira më e dashur e kuzhinës greke — krem i butë qumështi me vanilje i mbështjellë në petë të holla krokante dhe i lagur me sherbet aromatike.

· 2 min lexim

Përbërësit

  • 1 litër qumësht
  • 200 g sheqer
  • 120 g bollgur (semolina)
  • 4 vezë
  • 1 lugë gjelle gjalpë + 150 g gjalpë të shkrirë për petët
  • 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje (ose 1 shkop vaniljeje)
  • Pak lëkurë limoni (opsionale)
  • 12–14 fletë petë të holla (phyllo)

Për sherbetin

  • 400 g sheqer
  • 400 ml ujë
  • 1 lugë gjelle lëng limoni
  • 1 shkop kanelle (opsionale)

Hapat e përgatitjes

  1. Përgatisni sherbetin: zieni ujin me sheqerin, lëngun e limonit dhe kanellën për 5–7 minuta; lëreni të ftohet plotësisht. Sherbeti duhet të jetë i ftohtë kur hidhet mbi ëmbëlsirën e nxehtë.
  2. Për kremin: ngrohni qumështin me lëkurën e limonit derisa të arrijë pikën e vlimit, pastaj hiqeni nga zjarri.
  3. Rrihni vezët me sheqerin, shtoni bollgurin dhe vaniljen; hidheni ngadalë qumështin e nxehtë duke përzier vazhdimisht që vezët të mos priten.
  4. Kthejeni përzierjen në zjarr të ulët dhe përziejeni derisa kremi të trashet si puding; hiqeni nga zjarri, shtoni 1 lugë gjelle gjalpë dhe përziejeni mirë.
  5. Nxehni furrën në 180°C. Lyeni me gjalpë të shkrirë një tavë dhe shtroni gjysmën e petëve, duke lyer secilën petë me gjalpë.
  6. Hidhni kremin e nxehtë mbi petë dhe rrafshojeni; mbulojeni me petët e mbetura, duke lyer secilën me gjalpë. Priteni ëmbëlsirën në katrorë përpara pjekjes.
  7. Piqeni 35–40 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
  8. Menjëherë pasi del nga furra, hidhni sherbetin e ftohtë mbi ëmbëlsirën e nxehtë. Lëreni të pushojë të paktën 2 orë para se ta shërbeni.

Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta. Koha e pjekjes: 35–40 minuta. Porcione: 12.

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