☁️
Tiranë 21°C · Vranët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,688 ▼0.4%
DOW 51,860 ▲0.46%
NASDAQ 26,398 ▼1.1%
NAFTA 94.69 ▲0.84%
ARI 4,179 ▲1.73%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $80,344 ▼ -3.21% ETH $2,341 ▼ -5.82% XRP $1.2940 ▼ -5.25% SOL $101.5400 ▼ -4.39%
S&P 500 7,688 ▼0.4 % DOW 51,860 ▲0.46 % NASDAQ 26,398 ▼1.1 % NAFTA 94.69 ▲0.84 % ARI 4,179 ▲1.73 % S&P 500 7,688 ▼0.4 % DOW 51,860 ▲0.46 % NASDAQ 26,398 ▼1.1 % NAFTA 94.69 ▲0.84 % ARI 4,179 ▲1.73 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
Gjykata në Hamburg dënon dy burra për komplot sulmesh për Iranin: 8 vjet e gjysmë dhe 4 vjet e gjysmë burg Edi Rama nuk është një hero Edi Rama nuk është një hero Ceremonia e çajit sjell traditën dhe filozofinë japoneze në Tiranë Ceremonia e çajit sjell traditën dhe filozofinë japoneze në Tiranë
Menu
Arte

Ceremonia e çajit sjell traditën dhe filozofinë japoneze në Tiranë

· 2 min lexim
Ceremonia e çajit

Ceremonia tradicionale japoneze e çajit solli në Tiranë një përvojë autentike të kulturës së Japonisë.

Aktiviteti u zhvillua në kuadër të Javës Kulturore Japoneze e cila nisi ditën e djeshme e do të vijojë deri më 18 tetor.

Përmes demonstrimeve të udhëhequra nga mjeshtër japonezë, pjesëmarrësit patën mundësinë të njihnin nga afër këtë traditë shekullore, ku ndërthuren estetika, filozofia, përqendrimi dhe harmonia.

Aktiviteti u përqendrua te ritualet dhe simbolika e përgatitjes dhe shërbimit të çajit, duke i njohur të pranishmit me rëndësinë që kjo praktikë zë në trashëgiminë kulturore japoneze. Përvoja u plotësua me degustimin e çajit, duke krijuar një mundësi për të përjetuar nga afër një prej traditave më përfaqësuese të kulturës së Japonisë. Interesi i lartë i publikut për këtë aktivitet dëshmoi kureshtjen për traditat japoneze dhe dëshirën për të zbuluar më shumë rreth kulturës së këtij vendi.

Në kuadër të Javës Kulturore Japoneze, ceremonia e çajit përcolli edhe filozofinë e ngadalësimit të ritmit, vëmendjes ndaj çastit dhe vlerësimit të gjërave të thjeshta, duke sjellë në Tiranë një përvojë që ndërthur trashëgiminë, artin dhe qetësinë shpirtërore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu