☁️
Tiranë 29°C · Vranët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,634 ▼0.05%
DOW 51,611 ▼0.32%
NASDAQ 26,469 ▲0.19%
NAFTA 97.79 ▲0.58%
ARI 4,395 ▼0.1%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $79,952 ▲ +4.47% ETH $2,550 ▲ +3.82% XRP $1.3574 ▲ +4.33% SOL $108.1300 ▲ +7.74%
S&P 500 7,634 ▼0.05 % DOW 51,611 ▼0.32 % NASDAQ 26,469 ▲0.19 % NAFTA 97.79 ▲0.58 % ARI 4,395 ▼0.1 % S&P 500 7,634 ▼0.05 % DOW 51,611 ▼0.32 % NASDAQ 26,469 ▲0.19 % NAFTA 97.79 ▲0.58 % ARI 4,395 ▼0.1 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Jordan Wolfson hap sot ekspozitën e parë solo në Nju Jork te Gagosian: skulptura me gjemba dhe fotografi të krijuara me inteligjencë artificiale Veprime ligjore ndaj Speciales, Hamza: Besoj se sot do t’i konkretizojmë në Kuvend Ceremonia në Presidencë, Ervin Demo betohet si ministër i Punëve të Brendshme Çmimet e shportës në fokus, Rama: Nuk do t’ju prekim fitimet, por çdo gjë ka kufij Një “pasqyrë” për çmimet, Rama-furnitorëve: Fitoni, por lini të tjerët të marrin frymë!
Menu
Politika

Ceremonia në Presidencë, Ervin Demo betohet si ministër i Punëve të Brendshme

· 1 min lexim

Ervin Demo është betuar këtë të premte si ministër i Punëve të Brendshme, gjatë një ceremonie të zhvilluar në Presidencë.

Ceremonia nisi me ekzekutimin e Himnit Kombëtar, ndërsa më pas u lexua dekreti i Presidentit për emërimin e Demos në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

“Me propozim të Kryeministrit, dekretoj: Z. Ervin Demo emërohet ministër i Punëve të Brendshme. Ky dekret hyn në fuqi menjëherë”, thuhet në dekretin presidencial.

Pas leximit të formulës së betimit, me dorën mbi Kushtetutë, Ervin Demo u betua përpara Presidentit dhe më pas nënshkroi aktin e betimit.

Me përfundimin e ceremonisë, Demo nis zyrtarisht detyrën në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme, pas dekretimit të tij nga Presidenti.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu