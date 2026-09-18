Ceremonia në Presidencë, Ervin Demo betohet si ministër i Punëve të Brendshme
Ervin Demo është betuar këtë të premte si ministër i Punëve të Brendshme, gjatë një ceremonie të zhvilluar në Presidencë.
Ceremonia nisi me ekzekutimin e Himnit Kombëtar, ndërsa më pas u lexua dekreti i Presidentit për emërimin e Demos në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
“Me propozim të Kryeministrit, dekretoj: Z. Ervin Demo emërohet ministër i Punëve të Brendshme. Ky dekret hyn në fuqi menjëherë”, thuhet në dekretin presidencial.
Pas leximit të formulës së betimit, me dorën mbi Kushtetutë, Ervin Demo u betua përpara Presidentit dhe më pas nënshkroi aktin e betimit.
Me përfundimin e ceremonisë, Demo nis zyrtarisht detyrën në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme, pas dekretimit të tij nga Presidenti.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.