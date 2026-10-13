Champions League/ Sporting Lisbonë shënon fitoren e dytë, Sabah bën historinë dhe merr 3 pikët e para
U mbyllën 2 ndeshjet e para të javës së dytë të Fazës së Ligës së Champions League.
Sporting Lisbonë nuk gaboi dhe mori një tjetër fitore dhe këtë radhë mundi Lens në fushën e këtij të fundit me rezultatin 2-0 duke shkuar në kuotën e 6 pikëve.
Sporting i Lisbonës e zhbllokoi shumë shpejt rezultatin, që në minutën e dytë me Luis Suarez duke marrë avantazhin 1-0, një rezultat që qëndroi i tillë deri në fundin e pjesës së parë. Në pjesën e dytë, Doumbia shënoi edhe golin e dytë duke vulosur fitoren 2-0 të skuadrës portugeze.
Skuadra debutuese, Sabah bëri surprizën e madhe teksa mundi Slavian e Pragës me rezultatin 2-0 duke marrë 3 pikët e para në këtë edicion të Ligës së Kampioneve. Sabah e zgjidhi këtë ndeshje në 45 minutat e dyta pasi pjesa e parë u mbyll me barazimin 0-0.
Parris në minutën e 49 i dha avantazhin skuadrës vendase, ndërkohë që në 88, Mickels fiksoi shifrat 2-0 për skuadrën e Sabah që bën historinë duke regjistruar fitoren e parë në Ligën e Kampioneve.
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