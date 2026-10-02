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Charlie Cox kryeson premierën botërore të «The King’s Ransom» në Donmar Warehouse

Drama e re e Stuart Slade-it, e frymëzuar nga një histori e vërtetë dhe e çuditshme kriminale amerikane, hap perden më 16 dhjetor në Londër me regji nga Matthew Dunster.

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Charlie Cox

Charlie Cox, ylli i njohur i serialeve “Daredevil” dhe “Boardwalk Empire”, do të rikthehet në skenën e Donmar Warehouse-it në Londër për të kryesuar premierën botërore të dramës së re “The King’s Ransom”, siç njofton BroadwayWorld.

Shfaqja, e shkruar nga Stuart Slade dhe e drejtuar nga Matthew Dunster, nis me një plan që duket i marrë nga një film absurd: rrëmbimi i kufomës së Elvis Presley-t, futja e saj në një ngrirës dhe kërkesa e një shpërblimi prej një milion dollarësh. Ngjarja vendoset në Memphis të vitit 1977, ku një kriminel enigmatik i ofron hajdutit të vogël Vince Black mundësinë e jetës — të marrë trupin e “Mbretit të Rock’n’Roll-it”.

Cox do të interpretojë rolin e Vince-it, në një kastë që përfshin Tom Fletcher-in si Charlie, Blake Harrison-in si Rusty, Jenny Rainsford-in si Rhonda/Jenny dhe Christopher Short-in në rolin e vetë Elvis-it. Roli i Martha-s do të ndahet mes tre aktoreve: Ruby Barker, Eira Kay dhe Trixie Willis.

E frymëzuar nga një nga historitë më të çuditshme kriminale në historinë amerikane, “The King’s Ransom” përshkruhet si një komedi e errët “jugore” për pikëllimin, shëlbimin dhe vendimet spektakolare të gabuara — një histori për të vegjlit që kërkojnë një shans të fundit për “ëndrrën amerikane”.

Për Cox-in, kjo është rikthimi i dytë në Donmar Warehouse, ku më parë kishte luajtur në “The Prince of Homburg”. Regjisori Matthew Dunster, i nominuar katër herë për çmimin Olivier, drejtoi gjithashtu “Hangmen” në Broadway, i nominuar për pesë çmime Tony. Shfaqja jep premierat nga 5 dhjetori dhe hapet zyrtarisht më 16 dhjetor, për të vijuar deri më 6 shkurt 2027.

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