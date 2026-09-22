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Receta gatimi

Chimichurri argjentinase — salca tradicionale me majdanoz, hudhër dhe vaj ulliri

Salca e famshme e Argjentinës që shoqëron çdo asado — e freskët, pikante dhe gati për 15 minuta.

· 1 min lexim

PËRBËRËSIT:

  • 1 tufë e madhe majdanoz i freskët (rreth 60 g)
  • 4–5 thelpinj hudhër
  • 2 lugë gjelle rigon i thatë
  • 1 lugë çaji spec i kuq i tharë (flakes), sipas dëshirës
  • 120 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 3 lugë gjelle uthull verë e kuqe
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1/2 lugë çaji piper i zi i bluar

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Lajini mirë gjethet e majdanozit, thajini dhe grijini hollë me thikë — sa më hollë, aq më mirë.
  2. Grini hollë thelpinjtë e hudhrës dhe përziejini në një tas me majdanozin, rigonin e thatë dhe specin e kuq.
  3. Shtoni uthullën e verës së kuqe, kripën dhe piperin; përziejini mirë.
  4. Hidhni gradualisht vajin e ullirit duke përzier vazhdimisht, derisa salca të bëhet homogjene.
  5. Lëreni të pushojë të paktën 30 minuta (mundësisht në frigorifer deri në 24 orë) që shijet të bashkohen.
  6. Servireni me mish të pjekur në skarë (asado), pulë të pjekur, ose si salcë për bukë të thekur.

KOHA E PËRGATITJES: 15 minuta + 30 minuta pushim. PORCIONE: rreth 250 ml (8 racione).

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