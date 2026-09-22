Chimichurri argjentinase — salca tradicionale me majdanoz, hudhër dhe vaj ulliri
Salca e famshme e Argjentinës që shoqëron çdo asado — e freskët, pikante dhe gati për 15 minuta.
PËRBËRËSIT:
- 1 tufë e madhe majdanoz i freskët (rreth 60 g)
- 4–5 thelpinj hudhër
- 2 lugë gjelle rigon i thatë
- 1 lugë çaji spec i kuq i tharë (flakes), sipas dëshirës
- 120 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- 3 lugë gjelle uthull verë e kuqe
- 1 lugë çaji kripë
- 1/2 lugë çaji piper i zi i bluar
HAPAT E PËRGATITJES:
- Lajini mirë gjethet e majdanozit, thajini dhe grijini hollë me thikë — sa më hollë, aq më mirë.
- Grini hollë thelpinjtë e hudhrës dhe përziejini në një tas me majdanozin, rigonin e thatë dhe specin e kuq.
- Shtoni uthullën e verës së kuqe, kripën dhe piperin; përziejini mirë.
- Hidhni gradualisht vajin e ullirit duke përzier vazhdimisht, derisa salca të bëhet homogjene.
- Lëreni të pushojë të paktën 30 minuta (mundësisht në frigorifer deri në 24 orë) që shijet të bashkohen.
- Servireni me mish të pjekur në skarë (asado), pulë të pjekur, ose si salcë për bukë të thekur.
KOHA E PËRGATITJES: 15 minuta + 30 minuta pushim. PORCIONE: rreth 250 ml (8 racione).
Tema: Argjentinë chimichurri salcë skare
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