Chivu: Klasifikimi në derbi nuk ka vlerë!
Interi i tij ndan kreun e klasifikimit me Lazion, por për Cristian Chivu-n ndeshja e radhës vlen gjithçka. Për trajnerin rumun dueli me Milanin nuk ka favorit edhe pse në vetëm nëntë ndeshje që janë zhvilluar deri më tani zikaltrit kanë grumbulluar shtatë pikë më shumë se skuadra tjetër e qytetit.
“Mendoj se për momentin duhet të përqëndrohemi vetëm te ndeshja e të shtunës. Në këto duele klasifikimi nuk ka shumë rëndësi”, tha Chivu. A.V.
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