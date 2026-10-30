☁️
Tiranë 20°C · Vranët 30 Tetor 2026
S&P 500 7,629 ▼1.19%
DOW 52,181 ▼0.31%
NASDAQ 25,602 ▼2.22%
NAFTA 103.72 ▲1.69%
ARI 3,935 ▼2.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
₿ CRYPTO
BTC $76,898 ▼ -4.29% ETH $2,221 ▼ -4.57% XRP $1.2363 ▼ -4.26% SOL $94.9800 ▼ -5.75%
S&P 500 7,629 ▼1.19 % DOW 52,181 ▼0.31 % NASDAQ 25,602 ▼2.22 % NAFTA 103.72 ▲1.69 % ARI 3,935 ▼2.38 % S&P 500 7,629 ▼1.19 % DOW 52,181 ▼0.31 % NASDAQ 25,602 ▼2.22 % NAFTA 103.72 ▲1.69 % ARI 3,935 ▼2.38 %
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
30 Tet 2026
Breaking
Chivu: Klasifikimi në derbi nuk ka vlerë! “Duhet reflektim”- Dule: Ish-aleatët e Ramës kanë dalë në protestë! Moment kritik për Shqipërinë “Duhet reflektim”- Dule: Ish-aleatët e Ramës kanë dalë në protestë! Moment kritik për Shqipërinë Akademia e Shkencave, homazhe në nderim të akademikut Luan Omarit Maran ndjek nga afër 3 ndeshje të kampionatit, në kërkim të elementëve për fanellën kuqezi
Menu
Sporti

Maran ndjek nga afër 3 ndeshje të kampionatit, në kërkim të elementëve për fanellën kuqezi

· 1 min lexim

Trajneri i Kombëtares, Rolando Maran, ka vijuar turin e tij të monitorimit të ndeshjeve të kampionatit Abissnet Superiore.

I shoqëruar nga ndihmësit e tij, Christian Maraner dhe Ervin Bulku, tekniku kuqezi ka ndjekur fillimisht të mërkurën sfidën hapëse të javës së 9-të, Vora-Vllaznia.

Italiani ka vazhduar më pas me Tirana-Dinamo të enjten në “Niko Dovana” të Durrësit dhe për ta mbyllur turin e tij me ndeshjen Egnatia-Teuta, që u luajt dje pasdite në “Egnatia Arena” të Rrogozhinës.

Siç kishte deklaruar qysh në momentin e nënshkrimit të kontratës me FSHF-në në muajin maj, Maran vazhdon të vëzhgojë nga afër ndeshjet e kampionatit dhe të monitorojë paraqitjet e lojtarëve që janë ose mund të jenë kandidatë potencialë për Kombëtaren shqiptare.

Gjithashtu, trajneri kuqezi ka vizituar më parë edhe disa skuadra të kampionatit gjatë procesit stërvitor, duke monitoruar mënyrën se si punohet dhe ka pasur mundësinë të flasë nga afër edhe me teknikët e klubeve shqiptare.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu