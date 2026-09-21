Çilbir turk — vezë të ziera në ujë me kos, hudhër dhe gjalpë me spec djegës
Mëngjesi i famshëm osman: vezë të buta mbi kos kremoz me hudhër, të lyera me gjalpë të nxehtë me spec djegës dhe mente — gati për 15 minuta.
Çilbiri është një mëngjes klasik i kuzhinës turke me origjinë osmane: vezë të ziera në ujë mbi një shtresë kosi kremoz me hudhër, të kompletuara me gjalpë të nxehtë të aromatizuar me spec djegës dhe mente. Një pjatë e thjeshtë, por e pasur me shije.
Përbërësit (për 2 persona)
- 4 vezë të freskëta
- 500 g kos i plotë (i thatë ose kos fshati)
- 2 thelpinj hudhre, të shtypura imët
- 1 lugë gjelle uthull
- 60 g gjalpë
- 1–2 lugë çaji spec djegës i bluar (pul biber)
- 1 lugë çaji mente të thatë
- 1 lugë çaji paprika (opsionale)
- Kripë sipas shijes
- Bukë e thekur ose pita për servirje
Hapat e përgatitjes
- Përgatisni kosin: rriheni kosin me hudhrën e shtypur dhe pak kripë derisa të bëhet i butë dhe kremoz. Ndajeni në dy tasa të thella, duke bërë një shtresë të lëmuar.
- Vleni ujë në një tenxhere të gjerë, pastaj ulni zjarrin derisa uji të mos ziejë më fort (rreth 80–90°C). Shtoni uthullin dhe pak kripë.
- Thyeni çdo vezë në një filxhan të vogël dhe rrëshqiteni butësisht në ujë. Gatuani rreth 3 minuta për të verdhën e butë. Nxirrini me lugë të shpuar dhe kullojini mirë.
- Shkrini gjalpin në një tigan të vogël derisa të marrë ngjyrë të artë dhe të shkumëzojë; hiqeni nga zjarri dhe shtoni menjëherë specin djegës, menten dhe paprikën — përzieni shpejt që erëzat të mos digjen.
- Vendosni nga dy vezë mbi çdo tas kosi, derdhni sipër gjalpin e nxehtë me erëza dhe zbukurojeni me pak mente të thatë. Shërbejeni menjëherë me bukë të thekur për të zhytur.
Koha e përgatitjes: 10 minuta | Koha e gatimit: 5 minuta | Porcione: 2
Tema: çılbır kuzhina turke mëngjes vezë
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