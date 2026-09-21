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21 Sht 2026
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Mëngjesi

Çilbir turk — vezë të ziera në ujë me kos, hudhër dhe gjalpë me spec djegës

Mëngjesi i famshëm osman: vezë të buta mbi kos kremoz me hudhër, të lyera me gjalpë të nxehtë me spec djegës dhe mente — gati për 15 minuta.

· 2 min lexim

Çilbiri është një mëngjes klasik i kuzhinës turke me origjinë osmane: vezë të ziera në ujë mbi një shtresë kosi kremoz me hudhër, të kompletuara me gjalpë të nxehtë të aromatizuar me spec djegës dhe mente. Një pjatë e thjeshtë, por e pasur me shije.

Përbërësit (për 2 persona)

  • 4 vezë të freskëta
  • 500 g kos i plotë (i thatë ose kos fshati)
  • 2 thelpinj hudhre, të shtypura imët
  • 1 lugë gjelle uthull
  • 60 g gjalpë
  • 1–2 lugë çaji spec djegës i bluar (pul biber)
  • 1 lugë çaji mente të thatë
  • 1 lugë çaji paprika (opsionale)
  • Kripë sipas shijes
  • Bukë e thekur ose pita për servirje

Hapat e përgatitjes

  1. Përgatisni kosin: rriheni kosin me hudhrën e shtypur dhe pak kripë derisa të bëhet i butë dhe kremoz. Ndajeni në dy tasa të thella, duke bërë një shtresë të lëmuar.
  2. Vleni ujë në një tenxhere të gjerë, pastaj ulni zjarrin derisa uji të mos ziejë më fort (rreth 80–90°C). Shtoni uthullin dhe pak kripë.
  3. Thyeni çdo vezë në një filxhan të vogël dhe rrëshqiteni butësisht në ujë. Gatuani rreth 3 minuta për të verdhën e butë. Nxirrini me lugë të shpuar dhe kullojini mirë.
  4. Shkrini gjalpin në një tigan të vogël derisa të marrë ngjyrë të artë dhe të shkumëzojë; hiqeni nga zjarri dhe shtoni menjëherë specin djegës, menten dhe paprikën — përzieni shpejt që erëzat të mos digjen.
  5. Vendosni nga dy vezë mbi çdo tas kosi, derdhni sipër gjalpin e nxehtë me erëza dhe zbukurojeni me pak mente të thatë. Shërbejeni menjëherë me bukë të thekur për të zhytur.

Koha e përgatitjes: 10 minuta | Koha e gatimit: 5 minuta | Porcione: 2

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