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14 Sht 2026
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WWE

El Grande Americano mposht Dominik Mysterio dhe fiton titullin AAA Mega në Triplemanía 34

· 2 min lexim

El Grande Americano fitoi ndeshjen kryesore të Natës së Dytë të Triplemanía 34 në Meksiko City, duke mundur Dominik Mysterio dhe duke u bërë kampion i ri i AAA Mega.

Sipas Bleacher Report, karriera e tij shkoi drejt këtij momenti pas një viti të suksesshëm në lucha libre: ai fitoi të drejtën për një sfidë për titullin në Rey de Reyes më mars dhe më pas përfundoi rivalitetin me El Grande Americano origjinal në një sfidë maskë kundër maskës në Noche de Los Grandes në maj, ku kundërshtari u zbuluar si Chade Gable. Pas atij konflikti, fokusin e mori sherri me Dominik dhe garë për titullin, që u ndez kur Mysterio e braktisi gjatë një ndeshjeje tag dhe më vonë i bashkëngjiti përkrah Dorian Roldán dhe Omos për të pasuruar avantazhin e tij.

Gjatë muajve para Triplemanía, El Grande Americano arriti të fitojë mbështetjen e publikun me paraqitje të forta, ndërsa Dominik vinte në ndeshje si mbajtës i një mandate vjetor dhe i gatshëm të përdorte çdo taktike për ta ruajtur rripin. Megjithatë, në Meksiko City, Grande arriti fitoren më të madhe të karrierës së tij dhe u përshëndet me entuziazëm nga tifozët.

Siç raporton Bleacher Report, kjo fitore shënon kulmin e një rrugëtimi që nisi me mundësinë në Rey de Reyes dhe pas përballjeve të shumta që e vënë atë përpara emrit të madh në skenën e lucha libre.

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