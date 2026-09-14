Japrakë — gjethe rrushi të mbushura me oriz dhe mish të grirë
Gjethe rrushi të mbushura, të njohura si “japrakë” në kuzhinën shqiptare dhe si “dolma” në kuzhinën osmane, janë një nga pjatat më të dashura të Mesdheut Lindor dhe Ballkanit. Kjo recetë kombinon orizin, mishin e grirë dhe erëzat aromatike në një mbushje të shijshme që mbështillet me kujdes në gjethe rrushi.
Përbërësit (për 4-6 persona)
- 500 g gjethe rrushi (të freskëta ose në kavanoz)
- 300 g mish viçi i grirë
- 200 g oriz i kokërrgjatë
- 2 qepë mesatare, të grira imët
- 3-4 thelpinj hudhër, të shtypur
- 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë
- 1 tufë kopër i freskët, i grirë
- 2 lugë gjelle pastë domateje
- 100 ml vaj ulliri
- Lëngu i 1 limoni
- 1 lugë çaji spec i kuq i ëmbël
- 1 lugë çaji mente e thatë
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- 500 ml ujë i nxehtë ose lëng mishi
Hapat e përgatitjes
- Nëse përdor gjethe rrushi të freskëta, ziejini 2-3 minuta në ujë me kripë dhe kullojini; nëse janë në kavanoz, shpëlajini mirë me ujë të ftohtë.
- Lani orizin dhe përziejeni në një tas të madh me mishin e grirë, qepët, hudhrën, majdanozin, koprën, pastën e domates, gjysmën e vajit të ullirit, specin e kuq, menten, kripën dhe piperin.
- Vendosni një lugë gjelle nga mbushja në mes të çdo gjetheje rrushi (ana me damarët lart), palosni anët brenda dhe mbështilleni si role të shtrënguar.
- Shtroni fundin e një tenxhereje të gjerë me gjethe rrushi të thyera ose feta limoni dhe rreshtoni japrakët ngjeshur me njëri-tjetrin.
- Hidhni sipër vajin e mbetur të ullirit, lëngun e limonit dhe ujin e nxehtë (ose lëngun e mishit) sa t’i mbulojë lehtë.
- Vendosni një pjatë të rëndë mbi japrakë që të mos hapen gjatë zierjes, mbuloni tenxheren me kapak dhe ziejini në zjarr të ulët për 45-60 minuta, derisa orizi të zbutet plotësisht.
- Lërini të pushojnë 10 minuta pa kapak dhe shërbejini të ngrohtë ose në temperaturë ambienti, me kos ose feta limoni.
Koha e përgatitjes dhe gatimit
- Koha e përgatitjes: 40 minuta
- Koha e gatimit: 50-60 minuta
- Porcione: 4-6 persona
Këshillë: Japrakët bëhen edhe më të shijshëm ditën tjetër; mbajini në frigorifer dhe shërbejini të ftohtë si meze.
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