Steve Ballmer dhe Clippers pranojnë sanksionet e NBA pas hetimit për marrëveshjet me Kawhi Leonard
Steve Ballmer, pronari i Los Angeles Clippers, njoftoi të dielën se organizata do të zbatojë dënimet e vendosura nga NBA pas hetimit që gjeti shmangie të plafonit të pagave lidhur me marrëveshjet e sponsorizimit të Kawhi Leonard.
Siç raporton Bleacher Report, NBA ia caktoi klubit një gjobë prej 30 milionë dollarësh dhe një pezullim njëvjeçar Ballmerit; presidentes së operacioneve të biznesit, Gillian Zucker, i imponuan një pezullim njëvjeçar pa pagesë; presidentit të operacioneve të basketbollit, Lawrence Frank, i vendosën një pezullim gjashtëmujor pa pagesë; dhe klubi duhet të heqë pesë zgjedhje të raundit të parë në periudhën 2029–2033.
Në deklaratën zyrtare, Ballmer tha se skuadra do të përmbahet ndaj vendimeve të ligës dhe do të bashkëpunojë gjatë zbatimit të sanksioneve. Klubi nuk dha detaje shtesë rreth hapave të mëtejshëm apo ndonjë ankimi të mundshëm, ndërsa pasojat pritet të ndikojnë në strategjinë e ndërtimit të ekipit në sezonet në vijim.
Çdo zhvillim i ri mbi këtë çështje do të ndiqet nga media dhe analistët e ligës; për mbulim dhe azhurnime të mëtejshme mbi vendimin e NBA-së, shikoni raportimet e Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.