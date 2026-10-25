«Clayface» fiton garën e fundjavës në box office: 24 milionë dollarë dhe vendi i parë, përpara dokumentarit për Elizabeth Holmes
«Clayface» ka fituar garën e fundjavës në box office-in amerikan: horror-i i DC Studios pritet të mbyllë fundjavën e parë me 24 milionë dollarë nga 3,458 kinema, duke debutuar në vendin e parë, siç njofton Screen Rant, duke cituar shifrat e The Numbers të mëngjesit të së dielës. Gara ishte qafë më qafë gjatë gjithë fundjavës: parashikimet për filmin e DC-së u tkurrën, ndërsa ato për dokumentarin rival u rritën, por në fund diferenca rezultoi e qartë.
Filmi, me regji të James Watkins dhe skenar të Mike Flanagan dhe Hossein Amini, është kapitulli i tretë i universit të ri të DC-së: një horror trupor me vlerësim R, ku aktori Matt Hagen, i luajtur nga Tom Rhys Harries, pas shpërfytyrimit i nënshtrohet një trajtimi eksperimental që ia kthen trupin në argjilë të lakueshme; në kast janë edhe Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella dhe Eddie Marsan. Të premten filmi mblodhi 10.4 milionë dollarë, përfshirë 3.5 milionët e shfaqjeve paraprake, sipas Filmofilia, që përmbledh raportin e Variety. Me 24 milionë dollarë, ky është debutimi vendas më i dobët i universit të ri të DC-së deri tani — poshtë edhe «Supergirl»-it me 37.1 milionë — por buxheti prej vetëm 44 milionë dollarësh e mban filmin në rrugë për të mbuluar kostot deri në fund të shfaqjeve. Publiku i ka dhënë notën A- në CinemaScore, një notë e rrallë për një film horror, siç thekson iHorror, ndërsa 73% e blerësve të biletave ishin të moshës 18–34 vjeç.
Surpriza e vërtetë e fundjavës mbetet vendi i dytë: dokumentari «You Can See Everything» i Nathan Fielder dhe Lance Oppenheim për Elizabeth Holmes, themeluesen e dënuar të Theranos, mblodhi 19.5 milionë dollarë në fundjavën e dytë — 25% më shumë se 15.6 milionët e debutimit të tij — duke e çuar totalin vendas në 45.1 milionë dollarë. Dokumentari 174-minutësh, me 98% në Rotten Tomatoes, u zgjerua nga 855 në 2,655 kinema dhe, sipas Screen Rant, kjo rritje në fundjavën e dytë nuk kishte ndodhur kurrë më parë për një film të A24 të hapur në më shumë se 600 kinema; me buxhet të raportuar prej vetëm 7 milionë dollarësh, filmi praktikisht është tashmë me fitim.
Pesëshen e parë e plotësojnë tri tituj të tjerë: në vendin e tretë debuton «Wildwood» i studios LAIKA me 11 milionë dollarë — epika fantazi stop-motion me 100% në Rotten Tomatoes renditet pranë nivelit të «Kubo and the Two Strings», por mbetet larg mbulimit të buxhetit të raportuar prej rreth 100 milionë dollarësh; në vendin e katërt bie «Street Fighter», që humb 72% krahasuar me fundjavën e hapjes dhe mbyll fundjavën e dytë me 8.6 milionë dollarë (totali vendas 46.9 milionë); ndërsa komedia «Wicker» debuton në vendin e pestë me 5.7 milionë dollarë, ndonëse u shfaq në vetëm 1,471 kinema.
Fundjava vjen një javë para Halloween-it, që këtë vit bie të shtunën, ndaj mbajtja e «Clayface» në javën e ardhshme do të tregojë nëse eksperimenti i DC Studios me horror me buxhet të ulët do të shpaguhet plotësisht. Për momentin, shifrat e së dielës konfirmojnë një nisje solide për filmin e ri të universit të DC-së dhe, njëkohësisht, fenomenin e pazakontë të një dokumentari treorësh që konkurron kokë më kokë me blockbuster-at.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.