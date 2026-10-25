«I See Buildings Fall Like Lightning» i Clio Barnard shpallet filmi më i mirë në Festivalin e Romës, Anthony Boyle aktori më i mirë
Drama e vendosur në Birmingham fitoi çmimin kryesor të Konkursit Progressive Cinema në edicionin e 21-të të Festës së Filmit në Romë, ndërsa Çmimi i Madh i Jurisë shkoi për «The Life and Deaths of Wilson Shedd» të Tim Blake Nelson.
Filmi «I See Buildings Fall Like Lightning» i regjisores britanike Clio Barnard është shpallur filmi më i mirë i edicionit të 21-të të Festës së Filmit në Romë. Çmimet e Konkursit Progressive Cinema u ndanë të shtunën, më 24 tetor, në një ceremoni në Sallën Petrassi të Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, siç njofton Screen Daily.
Drama, e vendosur në Birmingham, rrëfen historinë e një grupi miqsh fëmijërie në fillim të të tridhjetave, të cilët një ditëlindje i detyron të përballen me shpresat dhe ëndrrat e parealizuara të jetës së tyre. Në kast bëjnë pjesë Anthony Boyle, Joe Cole, Jay Lycurgo, Daryl McCormack dhe Lola Petticrew. Filmi kishte premierën botërore në Quinzaine des Cinéastes (Directors’ Fortnight) në Kanë, ku fitoi edhe çmimin e publikut, ndërsa në fillim të tetorit mori edhe çmimin kryesor në Festivalin e Dinard-it — çmimi i Romës është, pra, trofeu i radhës në një sezon të suksesshëm festivalor.
Boyle u nderua dy herë në Romë: përveç çmimit të filmit, ai fitoi edhe çmimin e aktorit më të mirë, të ndarë ex aequo me Paolo Pierobon për filmin italian «Brianza». Çmimi i Madh i Jurisë shkoi për «The Life and Deaths of Wilson Shedd» të Tim Blake Nelson, me Amanda Seyfried në rolin e një mësueseje angleze që nis punë në një burg të sigurisë maksimale në Oklahoma. Sipas Cinefilos, çmimi i regjisë më të mirë iu dha Rafiki Fariala-s për «Congo Boy», ndërsa skenari më i mirë u shpall «Ceniza en la boca» (Ashes) i Abia Castillo-s, Diego Rabasa-s dhe Diego Luna-s.
Çmimi i aktores më të mirë shkoi për Victoria Luengo-n për thrillerin spanjoll «Sants», ndërsa Çmimi Special i Jurisë iu dha familjes Al Mawla, protagoniste e filmit «Yesterday the Eye Didn’t Sleep». Juria e konkursit kryesor kryesohej nga regjisori polak Jan Komasa, me anëtarë Alice Braga-n, Saja Kilani-n, Carlos Marques-Marcet-in dhe Alessio Rigo de Righi-n. Çmimi për filmin më të mirë debutues shkoi për «Clementine Orange» të suedezes Lisa Forslund.
Edicioni i 21-të i festivalit, me drejtore artistike Paola Malanga-n, u zhvillua nga 13 deri më 25 tetor; sipas organizatorëve, gjatë ditëve të tij u shitën 82.238 bileta dhe u shfaqën 194 filma në 527 projeksione.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.