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Amerika

CNN, MS NOW dhe Politico i kërkojnë gjykatës të zgjasë bllokimin e ndalimit të Shtëpisë së Bardhë

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Tre media amerikane i kërkuan një gjyqtari federal të hënën të vonë të zgjasë bllokimin e ndalimit të presidentit Donald Trump, ndërsa beteja ligjore për qasjen e tyre në Shtëpinë e Bardhë vazhdon.

CNN, MS NOW dhe Politico i kërkuan një gjykatësi federal në Uashington, D.C., të nxjerrë urdhër gjyqësor që ruan qasjen e tyre në Shtëpinë e Bardhë, siç njofton Reuters. Kërkesa vjen ndërsa mediat po luftojnë vendimin e Trump për t’i ndaluar nga kompleksi presidencial, një vendim që presidenti mori pasi nuk i pëlqeu mënyra si ato raportuan për administratën e tij.

Mediat kërkojnë një “preliminary injunction” — një masë gjyqësore që do të bllokonte ndalimet deri në vendimin përfundimtar të çështjes, duke u lejuar gazetarëve të tyre të vazhdojnë të raportojnë nga Shtëpia e Bardhë në ndërkohë.

Gjyqtari Timothy Kelly kishte nxjerrë më parë një urdhër ndalimi të përkohshëm 14-ditor, duke konstatuar se përjashtimi i tyre mund të cenonte të drejtat e mediave për trajtim të drejtë ligjor. Tani mediat po kërkojnë që ky mbrojtje të zgjatet më tej, ndërkohë që çështja shqyrtohet në themel.

Në padinë e dorëzuar më 21 shtator, mediat argumentuan se ndalimet e Trump përbënin diskriminim të paligjshëm mbi bazë pikëpamjesh, në shkelje të lirisë së fjalës dhe të shtypit të garantuar nga Amendamenti i Parë, shkruan Reuters. Ndërkohë, Departamenti i Drejtësisë argumenton se presidenti kishte të drejtë ligjore t’i përjashtonte, pasi sipas tij mbulimi i tyre kishte zbuluar informacion të klasifikuar, duke kërcënuar sigurinë kombëtare.

Më 18 shtator, Trump shkroi në një postim në rrjetet sociale se po i ndalonte mediat për “raportim LAJMESH TË RREME” dhe se ato “nuk duhet të mund të shkruajnë apo raportojnë vazhdimisht FIKSAJ dhe GËNJESHTRA”. Presidenti është përplasur shpesh me mediat në mandatin e tij të dytë dhe ka paditur personalisht The New York Times, The Wall Street Journal dhe BBC-në për shpifje, njofton Reuters.

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