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Amerika

Një tjetër zyrtar i Shtëpisë së Bardhë largohet nga hetimi i DOJ-së për “kundërshtarët” e Trump-it: Kurt Olsen dorëhiqet

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Ndërtesa Robert F. Kennedy në Washington, selia e Departamentit amerikan të Drejtësisë (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, foto: Coolcaesar)

Avokati Kurt Olsen, ish-zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për sigurinë zgjedhore që iu bashkua Departamentit amerikan të Drejtësisë këtë pranverë, ka dhënë dorëheqjen nga hetimi i drejtuar nga Prokuroria Federale në Florida, siç njofton Reuters.

Dy burime të njohura me çështjen i thanë agjencisë së lajmeve se Olsen është larguar nga hetimi, ndërsa një burim i tretë shtoi se ai mbetet i punësuar në Departamentin e Drejtësisë. Është largimi i dytë nga ky hetim në pak javë: zyrtari i DOJ-së Joseph diGenova, që kishte mbikëqyrur hetimin, dha dorëheqjen pak më shumë se dy javë më parë, pasi u përplas me udhëheqjen e Departamentit të Drejtësisë.

Sipas një burimi që foli me Reuters, Olsen u zhgënjye nga gjendja në të cilën gjendej hetimi pas dorëheqjes së diGenova-s.

Hetimi synon të provojë pretendimin e presidentit Donald Trump se ai ka qenë viktimë e një komploti kriminal nga ish-zyrtarë federalë të zbatimit të ligjit dhe të inteligjencës. Ai shqyrton si vlerësimin e inteligjencës amerikane se Rusia u përpoq të ndihmonte fushatën e Trump-it në vitin 2016, ashtu edhe hetimin e mëvonshëm për dokumentet e klasifikuara të mbajtura në rezidencën Mar-a-Lago pas mandatit të parë të Trump-it.

Sipas dokumenteve gjyqësore, Olsen kishte udhëhequr këtë muaj një telefonatë me avokatët e ish-drejtorit të CIA-s John Brennan, i cili është informuar se është shënjestër e hetimit.

Si avokat privat, Olsen kishte shtyrë pretendimet e pavërtetuara të Trump-it për mashtrim zgjedhor në vitin 2020. Më vonë ai kishte shërbyer si zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për sigurinë zgjedhore, ku kishte ndjekur pretendimet e hedhura poshtë se makinat e votimit ishin manipuluar kundër Trump-it.

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