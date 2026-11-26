Colin Farrell rrëfen varësinë: u pastrova kur djali James ishte dy vjeç e gjysmë, ai u bë fuqia ime
Aktori flet në dokumentarin e ri të HBO-së "The Slightest Touch" për rehabilitimin dhe për rolin që patën dy djemtë në jetën e tij
Colin Farrell, 50 vjeç, aktori i nominuar për Oscar, flet hapur për varësinë e tij të dikurshme në dokumentarin e ri të HBO-së “The Slightest Touch”, i cili ka premierën të mërkurën, më 25 nëntor, dhe transmetohet në HBO Max, siç njofton Just Jared.
Dokumentari ndjek miqësinë e tij me aktivisten irlandeze për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara Emma Fogarty, e cila jeton me epidermolysis bullosa, sëmundjen e rrallë gjenetike të lëkurës, ndërsa të dy përgatiten të vrapojnë së bashku Maratonën e Dublinit. Ai tregon gjithashtu jetën e tij familjare dhe djalin e tij të madh, James.
Farrell nisi të pinte në moshën 13 ose 14 vjeç dhe hyri në rehabilitim pas xhirimeve të filmit “Miami Vice” në vitin 2005. “I got clean when James was 2 1/2. So I made James my higher power,” tha ai për People.
Ai u prek teksa kujtonte në rehabilitim se sa shumë kishte nevojë djali i tij i vogël për të: “He needed a dad and a little bit more possibly than other children do because I kind of knew at that point that he was never going to be able to take care of himself.” James, tani 23 vjeç, ka lindur me sindromën Angelman, një çrregullim i rrallë gjenetik që prek sistemin nervor; nëna e tij është Kim Bordenave.
Farrell ka edhe një djalë tjetër, 17-vjeçarin Henry, me Alicja Bachleda-Curus. “They really have raised me. They really have, both my boys,” tha ai. Vitin e kaluar, familja vendosi të gjente një qendër kujdesi afatgjatë për Jamesin.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.