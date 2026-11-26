Henry kthehet në protokollin e tronditjes te Ravens, por Minter pret që ai të luajë të dielën kundër Texans
Baltimore Ravens e kanë kthyer running back-un Derrick Henry në protokollin e tronditjes së ligës, por trajneri kryesor Jesse Minter pret që ai të jetë në fushë të dielën kundër Houston Texans, raporton Pro Football Talk i NBC Sports, duke cituar deklaratat e trajnerit në konferencën e së mërkurës dhe transkriptin zyrtar të ekipit.
“Derrick pati disa simptoma të shkurtra të tronditjes drejt fundit të asaj ndeshjeje”, tha Minter. “U testua dhe u pastrua. E kthyem në protokoll, thjesht për t’u siguruar plotësisht. Sot ai do të ishte i kufizuar në stërvitje. Presim që të kthehet, padyshim.”
Henry u rrëzua fort me kokë në tokë në fund të një vrapimi prej 15 jardesh për touchdown në çerekun e katërt të humbjes 35-33 të së dielës ndaj Carolina Panthers dhe nuk u kthye më në fushë, megjithëse pas ndeshjes u raportua se e kishte kaluar protokollin. Në atë ndeshje ai vrapoi 13 herë për 94 jarde dhe një touchdown dhe kapi katër pasime për 17 jarde.
Këtë sezon, në 11 ndeshje, Henry ka 793 jarde vrapimi dhe 11 touchdown-e, me një mesatare prej 4.0 jardesh për vrapim, dhe nuk ka arritur 100 jarde vrapimi në një ndeshje që nga fitorja në kohën shtesë ndaj Atlanta Falcons më 4 tetor. Ravens luajnë të dielën në Houston kundër Texans.
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