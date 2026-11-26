Raporti i McKinsey: rreth 3.7 milionë vende pune në industrinë evropiane janë drejtpërdrejt në rrezik
Gati gjysma e kompanive të mëdha industriale evropiane ishin nën stres financiar ose në vështirësi në vitin 2025, dhe mbi 500 miliardë euro vlerë e shtuar është në rrezik.
Rreth 3.7 milionë vende pune në kompanitë industriale evropiane janë drejtpërdrejt në rrezik nga stresi financiar, sipas një raporti të ri të kompanisë së konsulencës McKinsey & Company, siç njofton Euronews. Në rrezik është edhe më shumë se 500 miliardë euro vlerë e shtuar, masë e kontributit të këtyre kompanive në prodhimin ekonomik.
Në vitin 2025, rreth 45% e firmave industriale të përfshira në studim u klasifikuan si nën stres ose në vështirësi financiare, nga 39% në vitin 2023 dhe 42% në vitin 2024, ndërsa të dhënat paraprake për vitin 2026 sugjerojnë se kjo pjesë po rritet edhe më shpejt. Indeksi i Shëndetit Financiar Industrial i McKinsey mbulon gati 1,200 prodhues të listuar dhe privatë në Evropë, secili me të ardhura mbi 100 milionë euro; ndër shenjat paralajmëruese janë rënia e fortë e fitimeve dhe borxhi i lartë në raport me fitimet.
Kompanitë industriale janë shtylla e ekonomisë së rajonit: ato përbëjnë rreth 36% të vlerës së shtuar, 29% të vendeve të punës dhe më shumë se 45% të kërkimit e zhvillimit. Sipas raportit, Portugalia doli më keq ndër vendet e renditura, me pjesën më të lartë të firmave nën stres, përpara Luksemburgut, Holandës dhe Spanjës. Në Gjermani, ekonomia më e madhe e BE-së, kjo pjesë u rrit me 12 pikë përqindjeje vitin e kaluar, ndërsa prodhuesi gjerman i automjeteve Volkswagen po kalon atë që e ka quajtur ristrukturimin më të thellë në 89 vjet.
Sipas McKinsey, kostot më të larta të punës dhe të energjisë kanë gërryer avantazhet e dikurshme të industrisë evropiane, veçanërisht ndaj Kinës: çmimet industriale të energjisë elektrike në Evropë janë mesatarisht më shumë se 1.5 herë më të larta se në Kinë dhe në SHBA. Edhe investimet produktive po mbeten pas: investimi i Kinës në asete si infrastruktura, makineritë dhe kërkimi arriti rreth 6 trilionë dollarë në vitin 2025, ndërsa ai i Evropës mbeti rreth 3 trilionë dollarë. Raporti i vitit 2024 i ish-presidentit të Bankës Qendrore Evropiane, Mario Draghi, për konkurrueshmërinë e BE-së kërkonte 750 deri në 800 miliardë euro investime shtesë në vit për të mbajtur ritmin me Kinën dhe SHBA-në.
McKinsey i përshkruan megjithatë problemet e kompanive si “strukturorisht të rregullueshme” dhe rendit gjashtë faktorë suksesi për kthesën, nga drejtimi i ristrukturimit përmes një ekipi të posaçëm te shitja ose mbyllja e njësive të dobëta dhe përdorimi i inteligjencës artificiale për lehtësimin e punës administrative. Konsulenca paralajmëron se rikthimi i industrisë evropiane “duhet të fillojë së shpejti”, edhe pse disa pengesa, si kostot e larta të energjisë, varen nga gjeopolitika dhe faktorë të tjerë të jashtëm.
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