Zyri, zëri i “Steven Universe”, rrëfen se është trans dhe pse u zhduk nga jeta publike
Aktorja 29-vjeçare u rikthye në rrjetet sociale pas një mungese të gjatë me një letër të hapur për shëndetin mendor, identitetin dhe martesën e saj
Zyri, 29 vjeç, aktorja e zërit dhe këngëtarja që i dha zë personazhit kryesor të serialit të animuar “Steven Universe” të Cartoon Network, ka rrëfyer se është trans, siç njofton Just Jared. Ajo u rikthye në rrjetet sociale të mërkurën, më 25 nëntor, pas një mungese të gjatë nga jeta publike.
Në Instagram, ajo shkroi se kishte përgatitur një letër të gjatë, të cilën e ka vendosur në biografinë e saj, duke shtuar shkurt se është gjallë, se është “rikthyer” dhe se është trans. Në letrën e hapur, të publikuar në Substack, ajo shpjegoi se kishte luftuar për vite me shëndetin e saj mendor, shumë kohë para pandemisë, dhe se kishte ndaluar së punuari, së audicionuari, së kthyer përgjigje mesazheve, së daluri jashtë dhe së fjeturi normalisht. Ajo shkroi gjithashtu për ngacmimin, abuzimin dhe manipulimin që kishte përjetuar, krahas stresit të karrierës.
Zyri shkroi se pranimi i disforisë dhe i transitetit të saj ishte “vetëm një pjesë e vogël” e rrugëtimit të saj, por gjëja e parë që vërtet i përkiste asaj, dhe se kishte frikë se mund të zbulohej publikisht para se të ishte gati. Ajo ka lëvizur nga Los Angeles dhe tani jeton në një vend me rëndësi të thellë personale për të dhe për bashkëshorten e saj, me të cilën festoi këtë vit një vit martese; ajo e vlerëson bashkëshorten e saj që e ndihmoi të gjente forcën për të folur.
Ajo shpreson të kthehet një ditë te muzika dhe vetëm së fundmi është ndier mjaft mirë për të filluar sërish, por për të ardhmen e parashikueshme do të angazhohet vetëm kur është e nevojshme, e vlerëson privatësinë e saj dhe u kërkon lexuesve ta respektojnë atë.
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