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Collins e Fed-it të Bostonit: Një tjetër rritje e normave të interesit është në tryezë para fundit të vitit

· 3 min lexim
Susan Collins, presidente e Bankës së Rezervës Federale të Bostonit (foto: Rezerva Federale, domain publik)

Presidentja e Bankës së Rezervës Federale të Bostonit, Susan Collins, tha të martën se banka qendrore amerikane do të duhet të rrisë sërish normat e interesit para fundit të vitit, për të ulur inflacionin e lartë që ka mbetur mbi objektivin për më shumë se pesë vjet.

Duke folur në konferencën vjetore të bankierëve rajonalë dhe komunitarë në Fed-in e Bostonit, Collins mbështeti rritjen e muajit të kaluar dhe tha se pret që të jetë e përshtatshme që normat të rriten «pak më tej» para fundit të vitit, për të siguruar një kthim në kohë dhe të qëndrueshëm të inflacionit drejt objektivit prej 2 për qind, siç njofton Reuters. Ajo theksoi se qëndrimi i saj për veprime të mëtejshme dhe për kohën e tyre do të varet nga të dhënat që do të vijnë dhe nga balanca e rreziqeve.

Muajin e kaluar, Komiteti Federal i Tregut të Hapur e rriti normën bazë me 0.25 pikë përqindjeje, në brezin 3.75–4.00 për qind — rritja e parë pas një pauze të gjatë. Parashikimet e publikuara nga zyrtarët e Fed-it në atë takim shënonin edhe një rritje tjetër deri në fund të vitit 2026, ndërsa javët e fundit një sërë zyrtarësh kanë lënë të kuptohet se lëvizja ka më shumë gjasa të vijë në dhjetor, jo në takimin e 27–28 tetorit.

Sipas Collins, ekonomia dhe tregu i punës po ecin mirë, ndaj Fed-i mund ta përqendrojë punën te ulja e inflacionit, pas më shumë se pesë vjetësh që ai qëndron mbi objektiv. Në skenarin që ajo e sheh më të mundshëm, rritja e prodhimit të brendshëm mbetet e shëndetshme, tregu i punës qëndron pranë punësimit të plotë dhe inflacioni kthehet gradualisht në 2 për qind, ndërsa fitimet e efiçencës ndihmojnë balancën mes kërkesës dhe ofertës.

Megjithatë, Collins paralajmëroi edhe për rreziqe: investimet e mëdha në infrastrukturën e inteligjencës artificiale, tarifat dhe kostot e energjisë — të nxitura nga lufta në Lindjen e Mesme — mund ta ndërlikojnë përpjekjen për uljen e inflacionit. Për rajonin e Anglisë së Re, ajo përmendi veçanërisht çmimet e karburanteve dhe të naftës për ngrohje, në prag të dimrit.

Collins nuk është anëtare votuese e Komitetit Federal të Tregut të Hapur këtë vit, por deklaratat e saj i shtohen një sërë sinjalesh të fundit nga zyrtarë të Fed-it — mes tyre guvernatori Christopher Waller dhe presidenti i Fed-it të Nju Jorkut, John Williams — se një rritje tjetër e normave gjatë këtij viti mbetet skenari bazë, ndërsa investitorët presin të mërkurën të dhënat e inflacionit të shtatorit.

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