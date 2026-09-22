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Serbia

CRTA publikon incizimin: punonjësja e Poštanska štedionica pretendon presion politik të SNS-së mbi punonjësit

Organizata CRTA publikoi një incizim ku një punonjëse e Bankës Kursimore Postare pretendon presion politik nga SNS-ja mbi punonjësit: ajo thotë se gjysma e departamentit iu mor dhe nuk mund të marrë rritje page, sepse "nuk është parë, nuk është lojale".

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Punonjësja e Poštanska štedionica në incizimin e publikuar nga CRTA. Foto: Danas

Organizata CRTA ka publikuar një incizim të një punonjëseje të Poštanska štedionica (Banka Kursimore Postare), e cila pretendon se mbi punonjësit ushtrohet presion politik nga SNS-ja, partia në pushtet në Serbi.

Në incizimin e publikuar, punonjësja thotë: “Pola referata su mi uzeli, ne mogu da dobijem povećanje plate. Nisam viđena, nisam lojalna” — që në përkthim do të thotë se gjysma e departamentit iu mor dhe nuk mund të marrë rritje page, sepse “nuk është parë, nuk është lojale”.

Akuzat vijnë në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit në Serbi, ndërsa akuza të ngjashme për presion mbi punonjësit e sektorit publik janë përsëritur gjatë fushatës zgjedhore.

CRTA është organizatë që monitoron proceset zgjedhore në Serbi dhe ka dokumentuar më herët raste të presionit politik ndaj administratës publike dhe punonjësve të institucioneve shtetërore.

Burimi: Danas

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