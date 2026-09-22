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Serbia

Vuçiç në Nju-Jork: takim me zëvendëssekretarin amerikan Landau — pret ambasadorin e ri të SHBA-së deri në fund të vitit

Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç njoftoi se në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju-Jork do të takohet me zëvendëssekretarin amerikan të Shtetit Kristofer Landau, ndërsa shprehu pritshmërinë që ambasadori i ri amerikan të mbërrijë në Serbi deri në fund të vitit.

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Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ka njoftuar se gjatë qëndrimit në Nju-Jork, ku po merr pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, do të zhvillojë një takim me zëvendëssekretarin amerikan të Shtetit, Kristofer Landau. Vuçiç tha se me zyrtarin e lartë amerikan do të bisedohet “për të gjitha temat e rëndësishme”.

Deklarata e presidentit serb vjen në një moment kur marrëdhëniet mes Beogradit dhe Uashingtonit po kalojnë një fazë të rëndësishme. Shtetet e Bashkuara aktualisht nuk kanë ambasador të emëruar në Serbi, pas largimit të ambasadorit të mëparshëm, dhe posti ka mbetur i zbrazët.

Vuçiç shprehu pritshmërinë që ambasadori i ri amerikan të mbërrijë në Beograd deri në fund të vitit, duke e cilësuar emërimin si një hap të rëndësishëm për thellimin e marrëdhënieve dypalëshe mes dy vendeve.

Gjatë pjesëmarrjes në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, presidenti serb pritet të zhvillojë edhe takime të tjera dypalëshe me liderë botërorë, ndërsa një theks i veçantë i vizitës së tij në Nju-Jork pritet të jetë pozicionimi i Serbisë për çështjet kryesore ndërkombëtare.

Burimi: Danas

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