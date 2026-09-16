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Serbia

Cvejić (SRCE): REM-i nuk reagon ndaj fushatës së paligjshme zyrtare të pushtetit para zgjedhjeve të 25 tetorit

Nënkryetari i “Srbija centar” dhe ish-anëtari i Këshillit të REM-it, Slobodan Cvejić, akuzon Organin Rregullator të Mediave Elektronike se nuk po reagon ndaj fushatës zyrtare të paligjshme të presidentit Vuçiç dhe përfaqësuesve të tjerë të pushtetit, para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit.

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Slobodan Cvejić, nënkryetar i “Srbija centar” (SRCE) dhe ish-anëtar i Këshillit të REM-it. Foto: SRCE

Slobodan Cvejić, nënkryetar i partisë “Srbija centar” (SRCE) dhe ish-anëtar i Këshillit të Organit Rregullator të Mediave Elektronike (REM), deklaroi mbrëmë se REM-i nuk po reagon ndaj fushatës zyrtare (funkcionerska kampanja) të paligjshme të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiçit, dhe përfaqësuesve të tjerë të pushtetit, në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit.

Cvejić, në një deklaratë dhënë mbrëmë për TV Nova dhe të transmetuar nga SRCE, sqaroi se fushata zyrtare përmendet shprehimisht në nenin e ligjit ku thuhet se REM-i duhet ta monitorojë, por se gjatë fushatës, kur konstaton parregullsi, REM-i nuk mund të bëjë asgjë tjetër përveç t’i regjistrojë dhe t’i përfshijë në analizën e vet — sepse Këshilli i tij ende nuk ka as kryetar, as zëvendës.

Duke cituar ligjin, Cvejić tha: “Plani i monitorimit në vitin që përmban zgjedhje duhet të futet në planin për atë vit. Nëse zgjedhjet ndodhin papritur, atëherë jo më vonë se 10 apo 20 ditë pas shpalljes së tyre, duhet të bëhet ky ndryshim në planin ekzistues.” Kjo, sipas tij, do të thotë se duhet marrë një vendim se si do të punohet — dhe nuk është e qartë se si Këshilli i REM-it e mori këtë vendim, pasi funksionon pa drejtues.

Cvejić shtoi se objekt i monitorimit nuk është sjellja e pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore, por sjellja e ofruesve të shërbimeve mediatike gjatë fushatës: “Në këtë kuptim, monitorimi nuk kufizohet vetëm në evidentimin e paraqitjeve të aktorëve politikë në program, por përfshin mënyrën se si ofruesit e shërbimeve mediatike i paraqesin ata në lloje të ndryshme të përmbajtjeve programore.”

Burimi: Danas

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