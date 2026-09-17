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MLS

David Beckham: Messi meriton Topin e Artë pas triumfit në Campeones Cup

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Pas fitores së Inter Miami ndaj Cruz Azul në Michelob ULTRA Campeones Cup 2026, pronari David Beckham përdori rastin për të argumentuar se Lionel Messi meriton Topin e Artë, edhe pse kjo ndeshje nuk është pjesë teknike e fushatës për çmimin.

Siç raporton mlssoccer, Beckham, i cili foli për Apple TV, vlerësoi se performancat e Messit gjatë vitit nuk janë rastësi. Ai përmendi rolin e Messit në Botëror dhe faktin që, në moshën 39-vjeçare, ndikoi në çdo ndeshje të turneut; për Beckham, Messi ishte ndoshta lojtari më i mirë i atij eventi dhe meriton të merret seriozisht në konsideratë për Topin e Artë, pavarësisht konkurrencës me emra si Harry Kane, Kylian Mbappé dhe Jude Bellingham.

Messi ka fituar më parë tetë herë Topin e Artë dhe sapo mori nominimin e 17-të për këtë çmim. Gjatë vitit të fundit ai udhëhoqi Inter Miami drejt titullit të parë MLS Cup, fitoi dy herë radhazi çmimin Landon Donovan MLS MVP dhe e çoi Argjentinën në një tjetër finale të Kupës së Botës, duke u bërë lojtari i parë që nisi tre finale të Botërorit. Në edicionin e fundit të Botërorit shënoi 8 gola dhe dha 4 asistime, ndërsa në sezonin 2026 të MLS kryeson renditjet me 19 gola dhe 13 asistime.

Pronari menaxhues Jorge Mas dhe trajneri i ri Cristian “Kily” González gjithashtu lavdëruan Messin pas ndeshjes. Messi shënoi golin e 100-të për Inter Miami dhe kontribuoi në fitimin e trofeut të 48-të në karrierë, të cilin e zgjeroi duke fituar katër trofe me klubin në katër sezone; për Gonzalez ishte po ashtu trofeu i parë si trajner i ekipit.

Sipas mlssoccer, Beckham përsëriti se, në vlerësimin e tij, Messi duhet të konsiderohet dhe të fitojë Topin e Artë, duke qenë përherë një nga mbështetësit më të mëdhenj të yllit argjentinas.

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