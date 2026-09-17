David Beckham: Messi meriton Topin e Artë pas triumfit në Campeones Cup
Pas fitores së Inter Miami ndaj Cruz Azul në Michelob ULTRA Campeones Cup 2026, pronari David Beckham përdori rastin për të argumentuar se Lionel Messi meriton Topin e Artë, edhe pse kjo ndeshje nuk është pjesë teknike e fushatës për çmimin.
Siç raporton mlssoccer, Beckham, i cili foli për Apple TV, vlerësoi se performancat e Messit gjatë vitit nuk janë rastësi. Ai përmendi rolin e Messit në Botëror dhe faktin që, në moshën 39-vjeçare, ndikoi në çdo ndeshje të turneut; për Beckham, Messi ishte ndoshta lojtari më i mirë i atij eventi dhe meriton të merret seriozisht në konsideratë për Topin e Artë, pavarësisht konkurrencës me emra si Harry Kane, Kylian Mbappé dhe Jude Bellingham.
Messi ka fituar më parë tetë herë Topin e Artë dhe sapo mori nominimin e 17-të për këtë çmim. Gjatë vitit të fundit ai udhëhoqi Inter Miami drejt titullit të parë MLS Cup, fitoi dy herë radhazi çmimin Landon Donovan MLS MVP dhe e çoi Argjentinën në një tjetër finale të Kupës së Botës, duke u bërë lojtari i parë që nisi tre finale të Botërorit. Në edicionin e fundit të Botërorit shënoi 8 gola dhe dha 4 asistime, ndërsa në sezonin 2026 të MLS kryeson renditjet me 19 gola dhe 13 asistime.
Pronari menaxhues Jorge Mas dhe trajneri i ri Cristian “Kily” González gjithashtu lavdëruan Messin pas ndeshjes. Messi shënoi golin e 100-të për Inter Miami dhe kontribuoi në fitimin e trofeut të 48-të në karrierë, të cilin e zgjeroi duke fituar katër trofe me klubin në katër sezone; për Gonzalez ishte po ashtu trofeu i parë si trajner i ekipit.
Sipas mlssoccer, Beckham përsëriti se, në vlerësimin e tij, Messi duhet të konsiderohet dhe të fitojë Topin e Artë, duke qenë përherë një nga mbështetësit më të mëdhenj të yllit argjentinas.
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