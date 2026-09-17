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17 Sht 2026
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Saltimbocca alla romana — fesa viçi me proshutë, sherebelë dhe verë të bardhë Inter Miami fiton Campeones Cup 2026, mposht Cruz Azul 2-0 në Nu Stadium “Resident Evil” i Zach Cregger pritet të thyejë rekordin e box office-it të franshizës: deri në 60 milionë dollarë në fundjavën e hapjes Brian Schottenheimer: ‘Nuk shqetësohem për George’ pas gabimeve të Pickens në Javën 1 Senatori Van Hollen premton bllokimin e paketës 2.8 miliardë dollarë armë për Izraelin
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MLS

Inter Miami fiton Campeones Cup 2026, mposht Cruz Azul 2-0 në Nu Stadium

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Inter Miami CF fitoi Campeones Cup 2026 me rezultatin 2-0 ndaj Cruz Azul të mërkurën në mbrëmje në Nu Stadium, duke siguruar një tjetër trofe për klubin në sezonin e katërt radhazi që nga ardhja e Lionel Messit. Ndeshja ishte e para nën drejtimin e trajnerit të ri Cristian “Kily” González dhe shënoi trofeun e parë të skuadrës në stadiumin e ri.

Siç raporton mlssoccer, Lionel Messi hapi serinë e golave brenda 30 minutave, duke bërë një hyrje të vonuar në zonë dhe duke shënuar me kokë pas asistit të Luis Suárez, një përfundim që u regjistrua si goli i tij i 100-të me fanellën rozë të Inter Miami. Pak më vonë Cruz Azul pati raste të rrezikshme, me një pasim të Gabriel Fernández që goditi shtyllën dhe një pasim tjetër të Suárez që u pastrua nga mbrojtja; pjesa e dytë solli edhe një rast të anuluar për gol të Messit për shkak të pozicionit jashtë loje.

Në minutën e 81-të Casemiro vulosi fitoren, duke devijuar me kokë një goditje këndi të Messit dhe duke i dhënë fund shpresave të ekipit mysafir. Me këtë rezultat, MLS barazoi bilancin e përgjithshëm të Campeones Cup ndaj LIGA MX në katër fitore për secilën ligë. Messi u shpall edhe njëherë lojtari më i mirë i finales, ndërsa Inter Miami vazhdon të shtojë trofetë në vitet e fundit: Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, MLS Cup 2025 dhe tani Campeones Cup 2026.

Sipas mlssoccer, Inter Miami do të kthehet në fushë më 20 shtator për një përballje në kampionat kundër San Diego FC, ndërsa Cruz Azul luan më 19 shtator ndaj CF Monterrey në Apertura të LIGA MX.

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